Memorable: La Selección Argentina rompió un récord de asistencia de la era Scaloni en el Mundial 2026

Además de revalidar su chapa de candidata para el Mundial 2026, la Selección Argentina volvió a demostrar el enorme arrastre y la pasión que genera fuera de sus fronteras. El reciente amistoso que terminó en victoria por 2-0 frente a Honduras no solo dejó buenas sensaciones futbolísticas, sino que rompió un récord histórico de convocatoria en la era de Lionel Scaloni.

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El encuentro, disputado en el imponente estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, reunió a 91.102 espectadores , transformándose en la mayor asistencia registrada para el conjunto nacional desde que Scaloni asumió la conducción técnica.

La presencia masiva de fanáticos tiñó las tribunas de celeste y blanco, pero además metió al estadio texano en los libros de historia del fútbol norteamericano.

La impresionante cifra de 91.102 personas estableció un nuevo techo de convocatoria para ese recinto en partidos de fútbol. La marca anterior en el Kyle Field pertenecía al amistoso entre México y Brasil disputado en 2024, el cual había convocado a 85.000 asistentes.

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Adiós a la marca de Qatar 2022: El nuevo récord de la Scaloneta

Ninguno de los 95 compromisos que lleva dirigidos Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste había alcanzado semejante concurrencia. De esta manera, el amistoso en Texas logró superar el récord que ostentaba la mítica final del Mundial de Qatar 2022.

Para tomar dimensión del impacto, así quedó el Top de partidos con mayor asistencia en el ciclo Scaloni:

1° Argentina vs. Honduras (2026 - Amistoso): 91.102 espectadores en el Kyle Field (EE. UU.).

2° Argentina vs. Francia (2022 - Final del Mundo): 88.966 espectadores en el Estadio de Lusail (Qatar).

3° Argentina vs. México / Croacia (2022): 88.966 espectadores en el Estadio de Lusail (Qatar).



El antecedente más masivo: Australia 2017

Para encontrar un partido de la Selección Argentina que haya superado la barrera de las 90 mil personas hay que retroceder casi una década en el tiempo, bajo un contexto totalmente diferente.

La referencia más cercana databa del 9 de junio de 2017, cuando 95.569 personas llenaron el Melbourne Cricket Ground de Australia. Aquella noche quedó marcada por el debut de Jorge Sampaoli como director técnico nacional, en un clásico ante Brasil que Argentina ganó 1-0 con gol de Gabriel Mercado. Nueve años después, la fiebre por los campeones del mundo volvió a romper los termómetros en territorio estadounidense.