Advertencia para la Selección Argentina: La enfermería de Scaloni a ocho días del debut en el Mundial 2026

A solo ocho días del esperado estreno mundialista frente a Argelia , el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue con lupa la evolución de tres de sus máximas figuras. Aunque el panorama general es mucho más alentador que hace unas jornadas, Lionel Scaloni todavía no puede contar al 100% con Leandro Paredes, Julián Álvarez y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes continúan realizando tareas diferenciadas en la concentración.

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La situación física del plantel mantiene en vilo al entrenador, quien ya advirtió que la lista definitiva de 26 convocados podría sufrir modificaciones imprevistas más allá de la baja ya confirmada de Leonardo Balerdi.

Leandro Paredes, volante de la Selección Argentina, entre algodones de cara al inicio del Mundial 2026.

El caso del mediocampista de Boca Juniors es el que más encuba las alarmas dentro del búnker argentino.

"Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central... No vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", avisó Scaloni en conferencia de prensa, dejando abierta la puerta a nuevos cambios en la nómina.

La incógnita: Aunque el objetivo es que sume minutos el 16 de junio ante Argelia , a día de hoy no hay certezas médicas de que pueda estar a disposición para el debut.

La actualidad: Sigue trabajando completamente al margen del grupo y es el único que no ha mostrado la evolución esperada.

La lesión: Se está rehabilitando de una lesión muscular en el isquiotibial, sufrida durante un partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Julián Álvarez y "Dibu" Martínez: Trabajo especial, pero con el Mundial 2026 asegurado

Por fortuna para los hinchas argentinos, las situaciones del delantero y el arquero titular no corren riesgo de cara a la Copa del Mundo, aunque exigen cuidados especiales:

Julián Álvarez: El atacante arrastra una inflamación en el tobillo izquierdo provocada por una torcedura en las semifinales de la Champions League con el Atlético de Madrid. Si bien sufrió una pequeña recaída tras una práctica de fútbol, el cuerpo técnico transmite absoluta tranquilidad.

Emiliano Martínez: El arquero campeón del mundo avanza en la planificación específica para proteger la fractura en el dedo anular de su mano derecha. A pesar de los cuidados lógicos, su presencia en el once inicial para el debut está garantizada.

DIBU MARTÍNEZ El peculiar entrenamiento de Dibu Martínez para llegar al debut de la Selección en el Mundial 2026. Gentileza.

Las buenas noticias: Los tres "soldados" que recuperó la Selección Argentina

No todas son dudas en la recta final de la preparación en Estados Unidos. La enfermería de la Albiceleste comenzó a vaciarse gracias a la óptima evolución de tres futbolistas clave que ya se entrenan a la par del grupo:

Nahuel Molina (recuperado de su molestia física).

Gonzalo Montiel (reintegrado a los trabajos tácticos).

Nicolás Paz (dejó atrás sus dolores y trabaja con normalidad).

Con este escenario, las próximas 48 horas serán cruciales para que Scaloni termine de moldear el plantel definitivo que buscará la gloria en el Mundial 2026.