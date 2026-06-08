8 de junio de 2026 - 15:31

Advertencia para la Selección Argentina: La enfermería de Scaloni a ocho días del debut en el Mundial 2026

Sufre Lionel Scaloni. Paredes es el jugador que más atención genera en el cuerpo técnico de la Selección Argentina por su problema muscular.

Julián Álvarez, titular indiscutido en la selección argentina, llegará con lo justo al debut del equipo en el Mundial 2026.&nbsp;

Julián Álvarez, titular indiscutido en la selección argentina, llegará con lo justo al debut del equipo en el Mundial 2026. 

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Leandro Paredes
Leandro Paredes, volante de la Selección Argentina, entre algodones de cara al inicio del Mundial 2026.

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Leandro Paredes: La mayor preocupación de Lionel Scaloni

El caso del mediocampista de Boca Juniors es el que más encuba las alarmas dentro del búnker argentino.

  • La lesión: Se está rehabilitando de una lesión muscular en el isquiotibial, sufrida durante un partido ante Universidad Católica por la Copa Libertadores.

  • La actualidad: Sigue trabajando completamente al margen del grupo y es el único que no ha mostrado la evolución esperada.

  • La incógnita: Aunque el objetivo es que sume minutos el 16 de junio ante Argelia, a día de hoy no hay certezas médicas de que pueda estar a disposición para el debut.

"Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central... No vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", avisó Scaloni en conferencia de prensa, dejando abierta la puerta a nuevos cambios en la nómina.

Julián Álvarez y "Dibu" Martínez: Trabajo especial, pero con el Mundial 2026 asegurado

Por fortuna para los hinchas argentinos, las situaciones del delantero y el arquero titular no corren riesgo de cara a la Copa del Mundo, aunque exigen cuidados especiales:

  • Julián Álvarez: El atacante arrastra una inflamación en el tobillo izquierdo provocada por una torcedura en las semifinales de la Champions League con el Atlético de Madrid. Si bien sufrió una pequeña recaída tras una práctica de fútbol, el cuerpo técnico transmite absoluta tranquilidad.

  • Emiliano Martínez: El arquero campeón del mundo avanza en la planificación específica para proteger la fractura en el dedo anular de su mano derecha. A pesar de los cuidados lógicos, su presencia en el once inicial para el debut está garantizada.

DIBU MARTÍNEZ
El peculiar entrenamiento de Dibu Martínez para llegar al debut de la Selección en el Mundial 2026.

El peculiar entrenamiento de Dibu Martínez para llegar al debut de la Selección en el Mundial 2026.

Las buenas noticias: Los tres "soldados" que recuperó la Selección Argentina

No todas son dudas en la recta final de la preparación en Estados Unidos. La enfermería de la Albiceleste comenzó a vaciarse gracias a la óptima evolución de tres futbolistas clave que ya se entrenan a la par del grupo:

  • Nahuel Molina (recuperado de su molestia física).

  • Gonzalo Montiel (reintegrado a los trabajos tácticos).

  • Nicolás Paz (dejó atrás sus dolores y trabaja con normalidad).

Con este escenario, las próximas 48 horas serán cruciales para que Scaloni termine de moldear el plantel definitivo que buscará la gloria en el Mundial 2026.

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