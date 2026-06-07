La Selección Argentina recupera dos soldados de cara al amistoso con Islandia, pero tiene tres complicados

La lista de lesionados de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 continúa mutando con el correr de los días. A partir del arduo trabajo del cuerpo médico, hay dos jugadores que ya están listos para sumar minutos ante Islandia, aunque otros tres casos están más complicados de lo deseable.

Dentro de nueve días, el elenco de Lionel Scaloni tendrá que salir al campo de juego para medirse con Argelia en el primer duelo de la Copa del Mundo. Con el calendario apretadísimo en cuanto a cantidad de días de entrenamiento disponibles, algunos futbolistas trabajan sin descanso para recuperarse desde lo físico.

El cuerpo médico Albiceleste se concentró en tratar de achicar lo más posible los tiempos de rehabilitación de diez jugadores que llegaron lesionados a la concentración, y logró hacerlo con varios nombres de peso. Así, después de que Cuti Romero haya regresado en el amistoso con Honduras, este domingo se sumarán dos más a la par del grupo.

Se trata de dos volantes muy importantes para la idea de Scaloni: Nicolás Paz y Lionel Messi. El primero de ellos recibió el alta al dejar atrás las molestias en su rodilla, y en la práctica de este domingo será exigido de forma normal. De no mediar inconvenientes, incluso estaría ante Islandia el martes que viene.

Mientras tanto, el capitán ya está en condiciones de ir regresando a los campos de juego. Por ese motivo, el técnico lo llevó al banco de suplentes este sábado por la noche. De todas formas, todavía no sumó minutos porque no hizo falta, debido a que el match ante el cuadro Centroamericano resultó ser demasiado sencillo.

Los tres casos complicados en la Selección Argentina:

image

En paralelo, el cuerpo técnico mantiene una enorme preocupación respecto a la situación de tres futbolistas fundamentales para el grupo: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes. Los campeones del mundo todavía no pueden acelerar, y se encuentran lejos del nivel óptimo que requiere jugar un Mundial. El DT se tomaría hasta el miércoles para comprobar si se recuperan, y de no suceder eso los sacaría de la nómina.

Los que están entrenando diferenciados pero no corren riesgo de perderse la Copa del Mundo son el arquero Emiliano Martínez y el delantero Julián Álvarez. Si bien no estarán en el amistoso con Islandia, si aparecerían en el debut con Argelia.