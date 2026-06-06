Volvió el Cuti Romero y es una gran noticia para la Selección Argentina

Cristian Romero, uno de los marcadores centrales titulares de la Selección Argentina , es noticia tras haber sumado sus primeros minutos en la previa del Mundial 2026, en el marco de la victoria 2 a 0 ante Honduras. Así, ilusiona con poder estar para el debut con Argelia.

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Alivio para Scaloni: se confirmó la gravedad de la lesión del Cuti Romero antes del Mundial 2026.

La noche de sábado de la Albiceleste tuvo muchas buenas noticias . A la más que merecida victoria ante el cuadro Centroamericano se sumó el debut de jugadores con muchísimo futuro como Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, y Joaquín Freitas. Pero, sin dudas, la mejor de las novedades pasó por el ingreso del Cuti.

El zaguero ocupó un lugar en el banco de los suplentes, y entró por Lisandro Martínez para sumar minutos a los 15' de la segunda mitad . No tuvo problemas en finalizar el trámite, y colaboró para cuidar el triunfo en una jornada sin ningún tipo de sobresalto. Así, retornó a los campos de juego después de dos meses de ausencia por el esguince en su rodilla derecha.

Lionel Messi siguió el amistoso desde el banco de los suplentes:

Embed ¿Qué le dijo Scaloni a Messi? pic.twitter.com/fCTBG3kBEN — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

El astro y capitán argentino, Lionel Messi, se sentó al lado de Lionel Scaloni para ser una opción en el segundo tiempo, pero no ingresó debido a que continúa con la recuperación de la dolencia que lo tiene a maltraer en la previa de la Copa del Mundo.

Cabe destacar que el propio entrenador había avisado que su evolución es favorable, y que se espera que pueda sumar acción en la previa del debut ante Argelia. “Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo y ya no está totalmente diferenciado. Incluso puede ser que forme parte de algunos de los amistosos”, aseguró en la conferencia de prensa de este viernes.

Así, todo parece indicar que Messi podría estar ante Islandia este martes, aunque sea entrando escasos minutos en el complemento. El objetivo es probar que esté en condiciones, pero no apurarlo. El tiempo dirá si el 10 está en óptimo estado físico.