Insólito: en lugar del himno, a la Selección Argentina le pusieron a ¡Los Palmeras!

Uno de los momentos más emotivos de un partido de fútbol de la Selección Argentina se da cuando suena el himno nacional. Las estrofas se cantan con fervor, y la melodía se tararea como una canción más de cancha. Sin embargo, este sábado ocurrió algo insólito.

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Fue en el marco del amistoso preparatorio para el Mundial 2026 disputado en Texas ante Honduras. Con ambos planteles abrazados para cantar la marcha patriótica, la voz del estadio se confundió de forma muy grosera.

Luego de que suene el himno de Honduras, los jugadores argentinos comenzaron a juntarse para entonar las estrofas de la canción patria. Allí, ante el silencio respetuoso del público presente en el Kyle Field, por los altoparlantes comenzó a sonar El Bombón Asesino, de Los Palmeras .

La inconfundible melodía causó risa entre el público e incomodidad entre los futbolistas de Argentina, ya que intentaron mantener la compostura que el momento requería ante el plano cada vez más cercano de las cámaras de la televisación oficial.

"Los Palmeras": Por lo que sucedió en el momento de los himnos durante el amistoso de Argentina contra Honduras pic.twitter.com/gRBp5sI9lO

Para colmo, la organización del encuentro amistoso le puso pausa a la canción para cambiar a la correcta luego de varios segundos, donde la gente comenzó a aplaudir y a capturar la secuencia con sus celulares.

Después de algunos segundos de tensión y silencio, el himno nacional argentino retumbó en el estadio, acompañado con fervor por los integrantes del cuadro dirigido por Lionel Scaloni, y los miles de fanáticos que poblaron las tribunas en Kansas.

La Selección Argentina volverá a jugar un amistoso este próximo martes, cuando enfrente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en lo que será el último duelo preparatorio de cara al inicio oficial de la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio ante el combinado de Argelia.