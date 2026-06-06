Balerdi quedó afuera del Mundial 2026: Scaloni define su reemplazo en la Selección Argentina

El defensor sufrió un desgarro durante los entrenamientos y no llegará en condiciones para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su lugar sería ocupado por el defensor de River, Martínez Quarta.

El defensor central se desgarró durante el último entrenamiento de preparación para el juego ante los hondureños.

El defensor sufrió un desgarro durante los entrenamientos y no llegará en condiciones para disputar el Mundial.

A solo 10 días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni atraviesa una preocupación inesperada en la última recta de preparación. En medio de los trabajos previos al amistoso ante Honduras, una lesión dejó a Leonardo Balerdi afuera de la lista definitiva.

El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro durante uno de los últimos entrenamientos y su presencia en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida. El percance encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que ahora analiza alternativas mientras el tiempo para realizar modificaciones en la nómina todavía está vigente.

Leonardo Balerdi Con el paso de las temporadas, Balerdi se transformó en referente y pieza central de Olympique de Marsella. Gentileza

Desde el entorno de la Selección reconocen que la situación es delicada y que la decisión final aún no está tomada. Scaloni y su grupo de trabajo evalúan si mantener al zaguero en la convocatoria a la espera de una recuperación contrarreloj o si directamente proceder a su reemplazo para no arriesgar una baja durante el torneo.

Martínez Quarta En ese escenario, ya aparecen posibles sustitutos en caso de que se confirme la desafectación. Uno de los nombres que gana fuerza es el de Lucas Martínez Quarta, defensor de River, quien integró la lista preliminar de 55 futbolistas y se encuentra actualmente en Estados Unidos, lo que facilitaría una eventual incorporación de último momento.