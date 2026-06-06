Balerdi quedó afuera del Mundial 2026: Scaloni define su reemplazo en la Selección Argentina

A solo 10 días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el equipo de Lionel Scaloni atraviesa una preocupación inesperada en la última recta de preparación. En medio de los trabajos previos al amistoso ante Honduras, una lesión dejó a Leonardo Balerdi afuera de la lista definitiva.
El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro durante uno de los últimos entrenamientos y su presencia en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida. El percance encendió las alarmas en el cuerpo técnico, que ahora analiza alternativas mientras el tiempo para realizar modificaciones en la nómina todavía está vigente.
Desde el entorno de la Selección reconocen que la situación es delicada y que la decisión final aún no está tomada. Scaloni y su grupo de trabajo evalúan si mantener al zaguero en la convocatoria a la espera de una recuperación contrarreloj o si directamente proceder a su reemplazo para no arriesgar una baja durante el torneo.
Martínez Quarta
En ese escenario, ya aparecen posibles sustitutos en caso de que se confirme la desafectación. Uno de los nombres que gana fuerza es el de Lucas Martínez Quarta, defensor de River, quien integró la lista preliminar de 55 futbolistas y se encuentra actualmente en Estados Unidos, lo que facilitaría una eventual incorporación de último momento.
Lucas Martínez Quarta
Lucas Martínez Quarta, defensor de River, quien integró la lista preliminar de 55 futbolistas y se encuentra actualmente en Estados Unidos
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La resolución se definirá en las próximas horas, en un contexto donde cada decisión cobra peso pensando en el armado final del plantel que afrontará la decimonovena participación mundialista de la Selección argentina.