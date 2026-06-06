La Selección Argentina femenina selló el pase al Mundial 2027 tras empatar ante Perú

La Selección Argentina femenina igualó 1 a 1 frente a Perú en el estadio Ciudad de Lanús, por la octava fecha de la Liga de Naciones, en un partido que terminó siendo decisivo: con este resultado, la Albiceleste selló su clasificación a la Copa Mundial femenina de Brasil 2027.

Franco Colapinto cerró la FP3 de Mónaco en el 19° puesto antes de la clasificación

El encuentro tuvo momentos de alta tensión desde el primer tiempo, con dos expulsiones que marcaron el desarrollo del juego, l a mendocin a Catalina Roggerone vio la roja en el conjunto local y Alesia García fue expulsada en la visita , dejando a ambos equipos con diez jugadoras.

Marcela Diz marcó un golazo a los 30 minutos del segundo tiempo y le permitió el pasaje al equipo argentino al mundial.

¡Las mejores imágenes del encuentro que @Argentina y @SeleccionPeru igualaron por la CONMEBOL #LNF !

En el complemento, Argentina logró abrir el marcador a través de la joven Mercedez Diz, que convirtió a los 75 minutos y acercó al equipo al objetivo mundialista . Sin embargo, cuando el partido se acercaba al final, Cherrie Cox encontró el empate para Perú a falta de cinco minutos , sellando el resultado definitivo.

image Selección Argentina femenina. Conmebol

Argentina jugará su quinta Copa del Mundo y la tercera de manera consecutiva

Más allá de la igualdad, el punto le alcanzó a la Albiceleste para asegurar su clasificación al Mundial 2027, logrando una nueva participación en la máxima cita tras sus presencias en 2003, 2007, 2019 y 2023. Será además la tercera clasificación consecutiva, en una señal del crecimiento sostenido del fútbol femenino argentino.

En el marco del torneo, el equipo dirigido por Germán Portanova venía mostrando una campaña sólida: victorias ante Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, además de empates frente a Uruguay y Colombia, este último en la jornada anterior. Justamente Colombia lidera la tabla con 17 puntos, mientras que Argentina quedó con 15 tras este empate.

image Selección Argentina femenina 2026 @Conmebol

Clasificación asegurada pese a las ausencias

La fecha también dejó otros escenarios abiertos en la pelea por la clasificación, con Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú disputando los últimos lugares disponibles para la repesca internacional.

Entre las novedades del encuentro se destacó la ausencia de la capitana Aldana Cometti por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el regreso de Dalila Ippolito fue uno de los puntos positivos, tras superar una lesión ligamentaria que la mantuvo alejada de las canchas durante gran parte del año.

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La Selección Argentina femenina igualó 1-1 con Perú y se aseguró el boleto a la Copa del Mundo 2027, que se jugará en Brasil



Logró el objetivo con una fecha de anticipación: se ubica 2° en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.



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Un buen momento de la Albiceleste

El presente del fútbol femenino argentino no se limita a la Selección mayor: tanto la Sub 20 como la Sub 17 también aseguraron su participación en sus respectivos Mundiales, reflejando un crecimiento general en todas las categorías.

Con la clasificación ya asegurada, la Albiceleste cerrará su participación en la Liga de Naciones el próximo martes 9 de junio ante Ecuador en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa.