La Selección Argentina femenina selló el pase al Mundial 2027 tras empatar ante Perú

La Selección Argentina femenina igualó 1 a 1 frente a Perú en el estadio Ciudad de Lanús, por la octava fecha de la Liga de Naciones, en un partido que terminó siendo decisivo: con este resultado, la Albiceleste selló su clasificación a la Copa Mundial femenina de Brasil 2027.
El encuentro tuvo momentos de alta tensión desde el primer tiempo, con dos expulsiones que marcaron el desarrollo del juego, la mendocina Catalina Roggerone vio la roja en el conjunto local y Alesia García fue expulsada en la visita, dejando a ambos equipos con diez jugadoras.
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En el complemento, Argentina logró abrir el marcador a través de la joven Mercedez Diz, que convirtió a los 75 minutos y acercó al equipo al objetivo mundialista. Sin embargo, cuando el partido se acercaba al final, Cherrie Cox encontró el empate para Perú a falta de cinco minutos, sellando el resultado definitivo.
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Selección Argentina femenina.
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Argentina jugará su quinta Copa del Mundo y la tercera de manera consecutiva
Más allá de la igualdad, el punto le alcanzó a la Albiceleste para asegurar su clasificación al Mundial 2027, logrando una nueva participación en la máxima cita tras sus presencias en 2003, 2007, 2019 y 2023. Será además la tercera clasificación consecutiva, en una señal del crecimiento sostenido del fútbol femenino argentino.
En el marco del torneo, el equipo dirigido por Germán Portanova venía mostrando una campaña sólida: victorias ante Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, además de empates frente a Uruguay y Colombia, este último en la jornada anterior. Justamente Colombia lidera la tabla con 17 puntos, mientras que Argentina quedó con 15 tras este empate.
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Selección Argentina femenina 2026
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Clasificación asegurada pese a las ausencias
La fecha también dejó otros escenarios abiertos en la pelea por la clasificación, con Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú disputando los últimos lugares disponibles para la repesca internacional.
Entre las novedades del encuentro se destacó la ausencia de la capitana Aldana Cometti por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el regreso de Dalila Ippolito fue uno de los puntos positivos, tras superar una lesión ligamentaria que la mantuvo alejada de las canchas durante gran parte del año.
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Un buen momento de la Albiceleste
El presente del fútbol femenino argentino no se limita a la Selección mayor: tanto la Sub 20 como la Sub 17 también aseguraron su participación en sus respectivos Mundiales, reflejando un crecimiento general en todas las categorías.
Con la clasificación ya asegurada, la Albiceleste cerrará su participación en la Liga de Naciones el próximo martes 9 de junio ante Ecuador en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa.