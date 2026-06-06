6 de junio de 2026 - 10:20

La Selección Argentina femenina selló el pase al Mundial 2027 tras empatar ante Perú

Con un empate en la octava fecha de la Liga de Naciones, el conjunto Albiceleste logró el objetivo mundialista y disputará su quinta Copa del Mundo en la historia.

La igualdad en Lanús le permitió a la Selección Argentina de damas sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

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El encuentro tuvo momentos de alta tensión desde el primer tiempo, con dos expulsiones que marcaron el desarrollo del juego, la mendocina Catalina Roggerone vio la roja en el conjunto local y Alesia García fue expulsada en la visita, dejando a ambos equipos con diez jugadoras.

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Marcela Diz marc&oacute; un golazo a los 30 minutos del segundo tiempo y le permiti&oacute; el pasaje al equipo argentino al mundial.&nbsp;

Marcela Diz marcó un golazo a los 30 minutos del segundo tiempo y le permitió el pasaje al equipo argentino al mundial.

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En el complemento, Argentina logró abrir el marcador a través de la joven Mercedez Diz, que convirtió a los 75 minutos y acercó al equipo al objetivo mundialista. Sin embargo, cuando el partido se acercaba al final, Cherrie Cox encontró el empate para Perú a falta de cinco minutos, sellando el resultado definitivo.

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Selecci&oacute;n Argentina femenina.

Selección Argentina femenina.

Argentina jugará su quinta Copa del Mundo y la tercera de manera consecutiva

Más allá de la igualdad, el punto le alcanzó a la Albiceleste para asegurar su clasificación al Mundial 2027, logrando una nueva participación en la máxima cita tras sus presencias en 2003, 2007, 2019 y 2023. Será además la tercera clasificación consecutiva, en una señal del crecimiento sostenido del fútbol femenino argentino.

En el marco del torneo, el equipo dirigido por Germán Portanova venía mostrando una campaña sólida: victorias ante Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, además de empates frente a Uruguay y Colombia, este último en la jornada anterior. Justamente Colombia lidera la tabla con 17 puntos, mientras que Argentina quedó con 15 tras este empate.

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Selecci&oacute;n Argentina femenina 2026

Selección Argentina femenina 2026

Clasificación asegurada pese a las ausencias

La fecha también dejó otros escenarios abiertos en la pelea por la clasificación, con Venezuela, Ecuador, Paraguay y Perú disputando los últimos lugares disponibles para la repesca internacional.

Entre las novedades del encuentro se destacó la ausencia de la capitana Aldana Cometti por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el regreso de Dalila Ippolito fue uno de los puntos positivos, tras superar una lesión ligamentaria que la mantuvo alejada de las canchas durante gran parte del año.

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Un buen momento de la Albiceleste

El presente del fútbol femenino argentino no se limita a la Selección mayor: tanto la Sub 20 como la Sub 17 también aseguraron su participación en sus respectivos Mundiales, reflejando un crecimiento general en todas las categorías.

Con la clasificación ya asegurada, la Albiceleste cerrará su participación en la Liga de Naciones el próximo martes 9 de junio ante Ecuador en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa.

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