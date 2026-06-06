Zeballos y Granollers conquistaron Roland Garros y agrandan su legado

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros tras imponerse en la final ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-4 y 6-2 , en una actuación contundente que les permitió cerrar el torneo sin ceder sets.

La pareja hispano-argentina volvió a brillar en la cancha Philippe-Chatrier , un escenario que ya los había visto festejar en ediciones anteriores y que reafirma su fuerte vínculo con el polvo de ladrillo parisino. Con este nuevo título, Zeballos y Granollers alcanzaron su tercer Grand Slam como dupla , consolidándose entre las parejas más exitosas del circuito.

La final estuvo marcada por el control sostenido del juego por parte del marplatense y el barcelonés, que lograron imponer condiciones desde el inicio. En el primer set, aprovecharon sus oportunidades de quiebre para tomar la iniciativa, mientras que en el segundo aceleraron rápidamente para construir una ventaja decisiva que les permitió cerrar el partido con autoridad.

El recorrido hacia el título también mostró la solidez de la pareja a lo largo de toda la semana, superando a rivales de di stintas características sin ceder sets y reafirmando su regularidad en los momentos clave del torneo.

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Es el tercer Grand Slam que conquistan juntos

El logro en París se suma a una extensa y exitosa sociedad que comenzó en 2019 y que, con el paso de las temporadas, se transformó en una de las más consistentes del circuito de dobles. Juntos, Zeballos y Granollers acumulan múltiples títulos de Grand Slam y Masters 1000, además de una presencia constante en las instancias decisivas de los torneos más importantes del calendario.

image Horacio Zeballos hizo historia en Roland Garros al conquistar su segundo título consecutivo en dobles. @HoracioZeballos

Para el argentino, el presente éxito también refuerza una trayectoria destacada dentro del dobles, especialidad en la que se consolidó como uno de los grandes referentes de su generación. Su evolución desde el circuito de singles hacia el dobles profesional lo llevó a alcanzar hitos históricos, incluyendo el número uno del ranking mundial, logro que lo ubicó en un lugar de privilegio dentro del tenis argentino.

La sociedad hispano-argentina reafirma su dominio en el dobles

Con esta nueva consagración en Roland Garros, Zeballos y Granollers siguen ampliando su legado como una de las duplas más importantes de los últimos años, sosteniendo una regularidad que los mantiene en la élite del tenis mundial y reafirmando su condición de especialistas en las grandes citas.