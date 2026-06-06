6 de junio de 2026 - 08:58

Franco Colapinto cerró la FP3 de Mónaco en el 19° puesto antes de la clasificación

El piloto argentino tuvo un inicio prometedor dentro del top 10, pero fue perdiendo rendimiento en la parte final de la tercera práctica libre y terminó en la 19° posición. Además, protagonizó un leve trompo.

Colapinto en Mónaco cerró el FP3 en el puesto 19°, en una práctica dominada por Antonelli, Leclerc y Hamilton.

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El piloto argentino, que venía de dos entrenamientos el viernes en los que finalizó 15°, tuvo un inicio prometedor en la FP3 al ubicarse momentáneamente dentro del top 10 en los primeros minutos de actividad. Sin embargo, a medida que avanzó la tanda y se realizaron las pruebas de vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto fue perdiendo terreno en el clasificador.

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Un leve trompo de Franco

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En su intento por mejorar registros, el argentino atravesó un momento complicado con un leve trompo que terminó en un pequeño toque contra las protecciones, aunque sin consecuencias importantes para su Alpine, lo que le permitió continuar en pista hasta el final de la sesión.

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Franco Colapinto en las calles del Principado.

Franco Colapinto en las calles del Principado.

Bandera roja e interrupciones

La práctica también tuvo una interrupción significativa por bandera roja tras un fuerte accidente de Oliver Bearman en la curva 3. El piloto británico de Haas perdió el control tras un salto, impactó contra las defensas y dañó severamente la parte trasera de su monoplaza. “Lo perdí por completo en el salto. Lo siento”, comunicó por radio tras el golpe, que obligó a detener la actividad durante varios minutos.

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Antonelli ora vez imparable

En la parte decisiva de la sesión, el protagonismo fue para Andrea Kimi Antonelli, quien marcó el mejor tiempo con Mercedes, confirmando su gran rendimiento en el fin de semana. Charles Leclerc se mantuvo como uno de los favoritos del público local al pelear en la cima de la clasificación, mientras que Lewis Hamilton también se sostuvo en los puestos de privilegio con un ritmo competitivo.

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Por el lado de Alpine, Pierre Gasly logró una performance más estable y competitiva, quedando por delante de su compañero en varios tramos de la práctica y consolidando sensaciones positivas de cara a la clasificación.

Con la FP3 finalizada, la atención se centra ahora en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, una instancia clave en un circuito donde adelantar es extremadamente difícil y la posición de largada suele definir gran parte del resultado final.

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

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