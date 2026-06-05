Flavio Briatore destacó el crecimiento de Franco Colapinto y explicó por qué el auto sigue siendo la clave

La actividad del Gran Premio de Mónaco dejó resultados modestos para Alpine. Franco Colapinto terminó en el 15° puesto en las dos sesiones de entrenamientos del viernes, mientras que Pierre Gasly s e ubicó décimo y undécimo. Sin embargo, Flavio Briatore p refirió enfocarse en los aspectos positivos y destacó tanto la evolución del piloto argentino como el trabajo general del equipo.

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Durante la conferencia de prensa organizada por la FIA, el asesor eje cutivo de la escudería francesa se mostró satisfecho con el crecimiento que viene mostrando Colapinto desde su llegada a la estructura.

Briatore participó de la conferencia de prensa de los directores de equipo organizada por la FIA y cuando le preguntaron a qué atribuía la mejora del argentino, bromeó: “¡Le hemos puesto una batería nueva!“ .

Consultado sobre las razones detrás de la mejora del argentino, Briatore respondió inicialmente con humor y luego profundizó en su análisis.

Según explicó, el contexto actual es muy diferente al que atravesaba el piloto durante sus primeras experiencias en la máxima categoría. Para el dirigente italiano, Colapinto log ró adaptarse mejor al entorno de la Fórmula 1 y hoy se muestra más enfocado en el trabajo dentro de la pista.

Además, remarcó que todavía es prematuro establecer cuál es el techo deportivo del joven corredor y consideró que la temporada servirá para evaluar con mayor precisión su potencial dentro del equipo.

image Briatore junto a los pilotos de Alpine, Colapinto y Gasly. Gentileza

La dupla con Gasly y el futuro de Alpine

Briatore también destacó la complementariedad entre Colapinto y Pierre Gasly. Mientras definió al francés como un piloto de rendimiento constante, valoró que el argentino continúe dando pasos adelante carrera tras carrera.

En ese sentido, sostuvo que la combinación de ambos está ayudando a que Alpine sea más competitivo y reconoció que el equipo continúa evaluando su estructura deportiva para los próximos años.

La autocrítica sobre el rendimiento del equipo

Más allá de los avances observados durante la temporada, Briatore admitió que no está plenamente satisfecho con la posición actual de Alpine.

El italiano señaló que la escudería todavía se encuentra demasiado lejos de los equipos de referencia pese a compartir unidad de potencia con algunos de ellos. A su entender, el margen respecto de los líderes evidencia que aún existen áreas importantes por mejorar, especialmente en el desarrollo técnico del monoplaza.

"El auto es más importante que el piloto"

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando Briatore fue consultado sobre la incidencia de los pilotos en los resultados.

El dirigente sostuvo que, en la Fórmula 1 moderna, la diferencia principal la marca el paquete técnico y que incluso los mejores conductores tienen un margen limitado para compensar las falencias del coche. En su visión, las inversiones deben concentrarse prioritariamente en la aerodinámica, la ingeniería y la eficiencia operativa antes que en la búsqueda de figuras para el volante.

La reflexión reabrió un debate histórico dentro de la categoría acerca del equilibrio entre el talento del piloto y la competitividad del auto.

El proyecto de Alpine y la alianza con Mercedes

Briatore también explicó que buena parte de la estrategia reciente estuvo orientada a preparar el futuro más que a buscar resultados inmediatos.

Según detalló, la incorporación de nuevo personal técnico y el acuerdo con Mercedes para el suministro de unidades de potencia forman parte de un plan destinado a reducir la brecha con los equipos de punta. Aunque reconoció que el progreso es visible, consideró que el proyecto todavía está lejos de alcanzar sus objetivos definitivos.

image Colapinto, Briatore y Gasly, llegando en barco al paddock de Mónaco. gentileza.

La venta de acciones y las críticas a Otro Capital

Otro de los temas abordados fue la posible venta del 24% de las acciones de Alpine que pertenecen al grupo inversor Otro Capital.

Briatore aclaró que la operación no afecta el funcionamiento deportivo de la escudería, aunque confirmó que las negociaciones con Mercedes se enfriaron recientemente. Además, cuestionó las pretensiones económicas planteadas durante el proceso y sugirió que el valor solicitado fue uno de los factores que complicó el acuerdo.

También se refirió al interés de distintos actores del paddock, incluido Christian Horner, aunque dejó en claro que cualquier movimiento deberá contar con la aprobación final de Renault, accionista mayoritario del equipo.

Lo que viene en Mónaco

Tras las dos primeras tandas de entrenamientos, la actividad continuará con la última práctica libre antes de una clasificación que suele ser determinante en las estrechas calles del Principado.

Para Alpine, el objetivo será confirmar los avances mostrados en las últimas semanas y seguir recopilando información sobre el rendimiento de Colapinto en uno de los circuitos más exigentes del calendario.