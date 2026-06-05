Lionel Scaloni destacó la mejoría de Lionel Messi: "Viene bien, ya no está totalmente diferenciado"

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se refirió a la actualidad de la Selección Argentina , que se prepara para disputar el Mundial 2026. El DT brindó detalles de la recuperación de los jugadores lesionados y aseguró que Lionel Messi está casi recuperado.

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A pocas horas de la disputa del primer amistoso de cara a la Copa del Mundo, el entrenador de la Albiceleste se refirió al estado actual del plantel, intentando llevar tranquilidad en este tópico. “ Los chicos que están entrenando aparte van mejorando . Ya sabíamos la situación de cada uno y lógicamente no queremos arriesgarlos en estos partidos amistosos”, lanzó.

Esa recuperación también incluye a Lionel Messi, que ya está retornando a los entrenamientos a la par del grupo. “Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo y ya no está totalmente diferenciado. Incluso puede ser que forme parte de algunos de los amistosos ”, reconoció Scaloni.

Sin embargo, el DT contó que durante la semana entrante acelerará las cargas para ver como responde cada jugador, y allí tomará la decisión de cortar al que no esté en condiciones. “Seguramente pueda pasar”, advirtió. Luego, sumó: “Hoy estamos con la sensación de que vienen bien los chicos, pero lo que estamos completamente seguros es que, si uno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera . Eso lo tenemos claro”.

Además, el de Pujato defendió la confección de la lista, expresando que no tomó ninguna decisión por afecto personal. “Siempre hemos pensado en el bien del equipo, dejando de lado el corazón y sabiendo que hay decisiones muy duras, que creemos fueron correctas”, marcó.

El DT de la Selección Argentina se refirió a Honduras, rival en el amistoso: "Puede servirnos"

Lionel Scaloni

Entrando a lo que espera del amistoso de este sábado ante Honduras, el entrenador nacional confirmó que aprovechará para probar a Juan Musso, para luego darle minutos ante Islandia a Gerónimo Rulli. Por otro lado, no descartó “la posibilidad de que también Santi (Beltrán) pueda disputar algunos minutos si el partido así lo requiere”.

Respecto a la elección del rival, Scaloni contó que nota ciertos puntos de contacto entre Honduras y Argelia, primer rival en el Mundial 2026. “Honduras tiene similitudes con Argelia. Intentaremos plantear el partido sabiendo que algunas cosas pueden servirnos para el partido de Argelia, aunque los jugadores son diferentes”, advirtió.

Scaloni no se sube al exitismo, y aseguró que "la fase de grupos hay que pasarla"

LIONEL SCALONI Lionel Scaloni en pleno entrenamiento de la Selección Argentina . El sueño del bicampeonato en marcha. Gentileza.

Por otra parte, Scaloni descartó grandes modificaciones en la idea táctica del equipo, al entender que el sistema está muy aceitado y trabajado. “El equipo tiene una línea de juego bastante marcada y no la vamos a traicionar. Es inútil que yo me ponga a hablar de transiciones rápidas o de vértigo, porque hoy no va por ahí”.

Respecto a cómo jugará esta versión de la Selección Argentina, Lionel fue claro: “La mejor versión es el juego asociativo, de juntar pases, de ir todos juntos. Pero si tenemos que tener esa sensación de vértigo la vamos a hacer. Nuestra meta como entrenadores es darle al equipo lo que necesita en cada partido, más allá de que tengamos una idea”, lanzó.

Finalmente, trató de ponerle paños fríos a la ola de confianza, expresando que el grupo no será fácil. “La fase de grupos hay que pasarla. Ojalá el tercer partido podamos administrar cargas. Pero en principio la idea es jugar. Por eso creemos que los 26 son importantes, no hay ninguno que esté de relleno. Nos pueden aportar todos”, cerró.