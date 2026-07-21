Lionel Scaloni volvió a emocionarse en su regreso a Pujato: "Seguiremos dando batalla"

El entrenador Albiceleste no pudo contener las lágrimas en la llegada a su pueblo natal, y sembró dudas respecto al futuro.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, retornó a sus pagos en la ciudad santafesina de Pujato luego de casi dos meses al mando de la participación Albiceleste en el Mundial 2026. Allí, se emocionó por el apoyo de sus vecinos y brindó declaraciones.

Hace pocos días atrás, el propio DT le confesó a la prensa que los jugadores y el cuerpo técnico le habían colocado un sobrenombre especial, a partir de su emocionalidad latente en momentos importantes. Este martes, esa sana muestra de sentimientos volvió a surgir cuando arribó al pueblo que lo vio nacer. Se trató de una situación profundamente sentida por todos los presentes, que vitorearon al adiestrador y lo llenaron de aplausos.

Lionel Scaloni se emocionó en Pujato y confesó que "Seguiremos dando batalla" En medio del cantito “Leo no se va”, Scaloni respondió la requisitoria de la prensa. Allí, aseguró que la derrota todavía le duele. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele", marcó. Luego, soltó una frase que enciende la ilusión de cara al futuro. "Seguiremos dando batalla”, expresó.

Respecto a la final, Lionel mantiene la conclusión de que España es el justo campeón. “Estos días son dolorosos y complicados. Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores”, esbozó.

Lo más rescatable para el entrenador es que el equipo compitió hasta el final, y que no dejó de intentar la heorica en ningún momento. “La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen. Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles”.