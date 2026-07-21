21 de julio de 2026 - 18:00

Lionel Scaloni volvió a emocionarse en su regreso a Pujato: "Seguiremos dando batalla"

El entrenador Albiceleste no pudo contener las lágrimas en la llegada a su pueblo natal, y sembró dudas respecto al futuro.

Lionel Scaloni habló con la prensa al llegar a su pueblo

Lionel Scaloni habló con la prensa al llegar a su pueblo

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, retornó a sus pagos en la ciudad santafesina de Pujato luego de casi dos meses al mando de la participación Albiceleste en el Mundial 2026. Allí, se emocionó por el apoyo de sus vecinos y brindó declaraciones.

Leé además

El abrazo entre Lionel Scaloni y Luis de la Fuente tras la final del Mundial 2026. El seleccionador español elogió extensamente al DT argentino, destacó todo lo que aprendió de él y valoró los históricos resultados que logró. 

La confesión de De la Fuente sobre Scaloni después de ganar el Mundial: "Aprendí mucho de él"

Por Sergio Faria
El momento en que un hincha advirtió a Scaloni en la previa del Mundial: Quiero que estés preparado.

Qué le dijo a Scaloni el "viajero en el tiempo" que irrumpió en una conferencia de prensa, ¿Le advirtió de la final?

Por Redacción Deportes

Hace pocos días atrás, el propio DT le confesó a la prensa que los jugadores y el cuerpo técnico le habían colocado un sobrenombre especial, a partir de su emocionalidad latente en momentos importantes. Este martes, esa sana muestra de sentimientos volvió a surgir cuando arribó al pueblo que lo vio nacer. Se trató de una situación profundamente sentida por todos los presentes, que vitorearon al adiestrador y lo llenaron de aplausos.

Lionel Scaloni se emocionó en Pujato y confesó que "Seguiremos dando batalla"

En medio del cantito “Leo no se va”, Scaloni respondió la requisitoria de la prensa. Allí, aseguró que la derrota todavía le duele. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele", marcó. Luego, soltó una frase que enciende la ilusión de cara al futuro. "Seguiremos dando batalla”, expresó.

Respecto a la final, Lionel mantiene la conclusión de que España es el justo campeón. “Estos días son dolorosos y complicados. Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores”, esbozó.

Lo más rescatable para el entrenador es que el equipo compitió hasta el final, y que no dejó de intentar la heorica en ningún momento. “La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen. Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles”.

En relación al mérito que tiene la final, Scaloni rescató la unidad nacional detrás de un objetivo. “No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos. Siempre pongo el ejemplo de mi hijo de 10 años, que pierde un partido y se enoja, y un rato después se le pasa”, cerró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Scaloni habló tras su regreso al país: No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas.

Lionel Scaloni habló tras su regreso al país: "No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas"

Por Redacción Deportes
asi vive lionel scaloni en mallorca junto a su esposa: estilo sencillo, piscina y una vista privilegiada al mediterraneo

Así vive Lionel Scaloni en Mallorca junto a su esposa: estilo sencillo, piscina y una vista privilegiada al Mediterráneo

La lesión de Paredes que Argentina ocultó ante España.

Leandro Paredes y la fisura oculta: el mediocampista que jugó la final del Mundial 2026 sin poder respirar

entre lagrimas, scaloni abandono la conferencia y puso en duda su continuidad: necesito pensar

Entre lágrimas, Scaloni abandonó la conferencia y puso en duda su continuidad: "Necesito pensar"