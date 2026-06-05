Fórmula 1: Franco Colapinto bloqueó en la curva 1 y rozó feo el muro en el GP de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco arrancó y Franco Colapinto tiene trabajo por hacer. El piloto argentino de Alpine completó 31 vueltas en la primera práctica libre en el asfalto del Principado y terminó 15° con un mejor tiempo de 1:16.189, a 0.361 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que se ubicó 10° . La sesión tuvo dos banderas rojas que complicaron el desarrollo para todos y Charles Leclerc, que corre en casa, marcó el mejor tiempo con Ferrari: 1:13.978, dos décimas por delante de Lewis Hamilton y con Max Verstappen tercero.

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F1: Colapinto terminó 15° en la primera práctica del GP de Mónaco, que lideró Leclerc.

Para Colapinto, la PL1 fue una primera toma de contacto con un circuito que exige confianza antes que velocidad. Las dos interrupciones por bandera roja limitaron el rodaje disponible para todos los equipos y el argentino no pudo completar una vuelta completamente limpia en las condiciones ideales. Con 31 vueltas en el contador, el piloto fue acumulando información sobre el comportamiento del Alpine A526 en las calles del Principado.

La diferencia de 0.361 con Gasly marca el trabajo que el equipo tendrá por delante antes de la clasificación del sábado, que en Mónaco vale más que en cualquier otro circuito del calendario. En un trazado donde adelantar es casi imposible, largar adelante lo cambia todo. Colapinto lo sabe y ya lo había advertido en la previa: " Si arrancamos entre los primeros 10, vean la carrera."

El piloto argentino cerró la segunda tanda de ensayos con un registro de 1:14.758 a 1.732 segundos de Lewis Hamilton, el más rápido. Es la misma posición que ocupó en el primer ensayo pero con un tiempo más alto. Lo positivo es que su Alpine salió ileso de un roce a la salida de la primera curva que pudo haberle causado un daño importante.

Hadjar gira con cautela tras el golpe

Isack Hadjar montó blandos y completó siete vueltas con un mejor tiempo de 1:14.087, quedando a casi nueve décimas de su compañero Max Verstappen. Tras su incidente previo con el muro, el francés opta por un enfoque más conservador en esta fase de la sesión

Ferrari se mantiene adelante y se mueven los rivales

Ferrari completa sus simulaciones de clasificación y se mantiene 1-2 por el momento en Mónaco. Detrás, Max Verstappen sigue en pista con blandos nuevos buscando mejorar, mientras George Russell y Andrea Kimi Antonelli salen con juegos usados para sus últimas vueltas.

Colapinto vuelve a pista tras el susto

Buenas noticias para Franco Colapinto: tras la revisión en boxes, el equipo confirmó que no hubo daños en el monoplaza. Le colocaron nuevamente los neumáticos y ya regresó a pista cuando restan 13 minutos para el final de la sesión en Mónaco.

Hamilton vuela y estira la diferencia

Lewis Hamilton marca un nuevo mejor tiempo de 1:13.026 y amplía la brecha en Mónaco. La diferencia entre los de punta y el resto es cada vez más notoria: Nico Hülkenberg, séptimo, queda a más de un segundo del ritmo líder. Colapinto sigue en boxes.

Colapinto bloqueó en la curva 1 y rozó feo el muro

Preocupación en Alpine: el piloto argentino bloqueó durante unos cuantos metros y tocó el muro con las dos ruedas izquierdas a la salida de la curva 1, y pudo haber dañado la suspensión delantera. Regresó a boxes para una revisión más profunda.

Embed ¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



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Colapinto fue 15° en la FP1

Fran quedó a 2s211 de la cima, que le correspondió al local Charles Leclerc (1m13s978), y terminó en el 15° lugar. Su compañero, Pierre Gasly, fue 10° en la primera tanda del fin de semana. La actividad seguirá a las 12.00hs de Argentina (Disney+ Premium).

Así es una vuelta de Colapinto en Mónaco

Franco ya dio unas cuantas vueltas en Montecarlo. Por el momento, a falta de 37 minutos, marcha 16° a 2s770 del local Charles Leclerc (Ferrari).

Embed ¡FRANCO RUEDA POR MONTE CARLO! Bajo la atenta mirada de Briatore, Colapinto tiene acción en la FP1 en Mónaco.



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Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6 de junio:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7 de junio: