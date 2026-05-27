Franco Colapinto participó del histórico acuerdo entre Alpine y Gucci para la nueva era de la Fórmula 1

Alpine anunció este miércoles una alianza estratégica con la marca de lujo Gucci para transformar su identidad competitiva. El equipo francés confirmó que a partir de la temporada 2027 pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team , integrando la moda como patrocinador principal.

La estructura confirmó que el cambio de nombre implicará una renovación visual profunda en los monoplazas, que comenzarán a utilizar los colores característicos de la firma italiana en sus diseños. Este acuerdo representó un movimiento inédito en la historia de la máxima categoría , al ser la primera vez que una casa de moda se desempeña como patrocinador oficial de un equipo.

La colaboración entre ambas compañías dio origen a “Gucci Racing” , una nueva plataforma comercial y de experiencias. Según comunicó la escudería, este proyecto se construyó sobre los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelencia, buscando combinar el mundo de la alta costura con el deporte motor de élite. La alianza buscó potenciar el alcance global de la marca francesa y fortalecer su presencia tanto dentro como fuera de las pistas de competición.

En el anuncio oficial participaron figuras centrales de ambas organizaciones, incluyendo a los pilotos de la escudería, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly. Junto a ellos estuvieron presentes directivos como Demna, Francesca Bellettini y Philippe Krief, además del asesor ejecutivo Flavio Briatore. La presentación subrayó que el proyecto incluirá el desarrollo de experiencias exclusivas para los seguidores y contenidos especiales vinculados a la asociación.

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El rol de Franco Colapinto y la visión de Flavio Briatore

Flavio Briatore celebró el acuerdo y manifestó sentirse orgulloso de sumar a la firma italiana como socio estratégico principal. El asesor destacó que esta unión abrió nuevas oportunidades a nivel global y afirmó que la escudería ya demostró que la moda también tiene capacidad para ganar dentro de la Fórmula 1. Briatore valoró el crecimiento deportivo que registró la estructura y agradeció las gestiones de Luca de Meo y Francesca Bellettini para concretar el vínculo.

Desde la dirección de Alpine se remarcó que el proyecto contempló la creación de futuras líneas de productos que vincularán directamente el automovilismo con la moda de lujo. La participación de Franco Colapinto en el anuncio oficial consolidó su posición dentro de la nueva identidad del equipo de cara al ciclo que comenzará en 2027. Las redes sociales de la casa de moda también reflejaron el acuerdo histórico mediante publicaciones que resaltaron los puntos de unión entre ambas industrias.

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¿Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1?

El piloto argentino se prepara para lo que será su segunda carrera en el circuito urbano de Mónaco, en un evento que es de los más esperados del calendario y en donde la incógnita será si habrán adelantamientos tras la reducción de las dimensiones de los monoplazas con el nuevo reglamento.

El Gran Premio se llevará a cabo del 5 al 7 de junio, siendo la carrera el día domingo a las 10 AM.