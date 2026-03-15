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Histórico: Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

El piloto argentino logró sumar en la presente temporada en una carrera accidentada, donde Kimi Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1.

Franco Colapinto salió 10° en el Gran Premio de China y logró su primer punto.
Por Nicolás Salas

El piloto de Mercedes que había perdido la punta en la largada, finalmente controló la competencia de principio a fin, superando a su compañero George Russell y a Lewis Hamilton, en una jornada marcada por el abandono masivo de siete monoplazas.

La carrera en el Circuito Internacional de Shanghai comenzó con una intensidad frenética y sorpresas desde la largada, donde Lewis Hamilton logró arrebatarle momentáneamente la punta al "poleman" Antonelli. Sin embargo, la reacción del joven italiano fue inmediata y recuperó el liderazgo apenas en el segundo giro, estableciendo desde entonces un ritmo que resultó inalcanzable para el resto del pelotón.

El dominio absoluto de las flechas de plata

La superioridad técnica de Mercedes fue el factor determinante que permitió a la escudería alemana rodar casi un segundo más rápido por vuelta que las Ferrari de Charles Leclerc y Hamilton. El motivo detrás de esta brecha reside en la eficiencia del sistema de recuperación de energía y la estabilidad del chasis frente a las vibraciones que afectaron a otros equipos.

Mientras que el Aston Martin de Fernando Alonso debió retirarse precisamente por problemas de vibración, el monoplaza de Antonelli mantuvo una tracción perfecta, permitiéndole incluso marcar la vuelta rápida de la carrera hacia el final del evento.

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Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China.

Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China.

La competencia se convirtió rápidamente en un desafío de resistencia debido al alto número de incidentes y problemas mecánicos. La lista de abandonos incluyó a figuras centrales:

  • Max Verstappen, quien se dirigió a boxes en la vuelta 46 por fallas en su Red Bull.
  • Fernando Alonso y Lance Stroll, dejando a Aston Martin sin autos en pista.
  • Lando Norris y Oscar Piastri, los pilotos de McLaren que no pudieron siquiera iniciar la competencia.
  • Alexander Albon y Gabriel Bortoleto, quienes completaron la lista de bajas por problemas técnicos.

Colapinto: puntos históricos tras el incidente con Ocon

En este contexto de supervivencia, Colapinto logró una actuación consagratoria al finalizar en la décima posición y sumar su primer punto con Alpine. El piloto bonaerense, que largó en el puesto 12, protagonizó una largada espectacular que lo catapultó inicialmente al sexto lugar.

Su carrera no estuvo exenta de drama, ya que mientras ingresaron todos a los pits en un inicial Safety Car tras el abandono de Stroll, el joven pilarense se mantuvo en pista, llegando incluso hasta el segundo lugar y defendiendo su posición ante los Haas.

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Además, el joven de Alpine sufrió un choque por parte de Esteban Ocon cuando este salía de los boxes en la vuelta 33, lo que provocó un trompo y daños visibles en ambos monoplazas.

A pesar del impacto y de tener neumáticos más desgastados que sus perseguidores en varios tramos, Colapinto mostró una defensa férrea contra pilotos experimentados y aprovechó el retiro de Verstappen para consolidarse en la zona de puntos. La sanción de diez segundos impuesta a Ocon por el incidente ratificó la maniobra del argentino.

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Finalmente, con solo 15 autos cruzando la meta, la victoria de Antonelli y el éxito de Colapinto cierran un fin de semana histórico para la nueva generación de la Fórmula 1.

La marca histórica de Kimi Antonelli

En los tres últimos Grandes Premios de China se produjo un hecho curioso, donde los poleman del día anterior levantaron el trofeo. Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) se llevaron la victoria en 2024 y 2025, respectivamente, tras marcar los mejores tiempos en la clasificación.

En esta ocasión le tocó el turno a Antonelli, que se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio tras la marca de Verstappen en el GP de España de 2016, con 18 años, 7 meses y 15 días. Por otra parte, el oriundo de Bologna volvió a darle un trofeo a italia, recordando que el último en conseguirlo fue Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Malasia de 2006, conduciendo para el equipo Renault.

¿Cuándo vuelven a correr en la Fórmula 1?

La próxima carrera de la temporada se llevará a cabo el 29 de marzo, a las 2 AM (hora Argentina) en el Circuito de Suzuka, en Japón.

La tabla de posiciones del Gran Premio de China

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Kimi Antonelli Mercedes 25 Puntos
2 George Russell Mercedes 18 Puntos
3 Lewis Hamilton Ferrari Puntos
4 Charles Leclerc Ferrari Puntos
5 Oliver Bearman Haas Puntos
6 Pierre Gasly Alpine Puntos
7 Liam Lawson Racing Bulls Puntos
8 Isack Hadjar Red Bull Puntos
9 Carlos Sainz Williams Puntos
10 Franco Colapinto Alpine Punto
11 Nico Hulkenberg Audi 0 Puntos
12 Arvid Lindblad Racing Bulls 0 Puntos
13 Valtteri Bottas Cadillac 0 Puntos
14 Esteban Ocon Haas 0 Puntos
15 Sergio Pérez Cadillac 0 Puntos
16 Max Verstappen Red Bull DNF
17 Fernando Alonso Aston Martin DNF
18 Lance Stroll Aston Martin DNF
19 Lando Norris McLaren DNS
20 Oscar Piastri McLaren DNS
21 Gabriel Bortoleto Audi DNS
22 Alex Albon Williams DNS

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