El respaldo de Briatore a Franco Colapinto tras quedar a un paso de la Q3 en China

La clasificación del Gran Premio de China dejó una mezcla de sensaciones para Franco Colapinto . El piloto argentino estuvo muy cerca de meterse entre los diez mejores, pero finalmente quedó a apenas cinco milésimas de segundo de la Q3, una diferencia mínima que lo ubicó en el 12° puesto de la grilla para la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Shanghái .

Franco Colapinto analizó su rendimiento en la Sprint en China y comparó su desempeño con Gasly

Tras bajarse del monoplaza, Colapinto no ocultó su frustración por haber quedado tan cerca del objetivo. Sin embargo, en medio de ese momento apareció una señal de respaldo importante dentro del equipo. Flavio Briatore , una de las figuras fuertes de Alpine, dejó su lugar en el pitwall y se acercó al box para hablar directamente con el argentino.

El dirigente italiano lo saludó, le dio unas palmadas y cerró el gesto con un abrazo, una imagen que reflejó el apoyo del equipo hacia el joven piloto tras su desempeño en la clasificación.

Horas antes, el propio Briatore había explicado que el arranque del fin de semana había sido más complejo para Colapinto que para su compañero Pierre Gasly , debido a algunos problemas técnicos que el equipo todavía intentaba resolver. Ese contexto también influyó en la valoración del trabajo realizado por el argentino durante la jornada.

Luego de la sesión, Colapinto también habló con la prensa y analizó las diferencias de rendimiento que todavía existen entre su auto y el de Gasly, quien logró avanzar hasta el séptimo puesto en la clasificación.

EL RECONOCIMIENTO PARA FRANCO Flavio Briatore y el gesto con Colapinto por el progreso del argentino, que estuvo apenas a 5 milésimas de meterse en la Q3 del #ChineseGP . Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/aV0NXLpQVj

Según explicó, algunas mejoras implementadas en el monoplaza del francés todavía no estaban disponibles en su coche. “Cuando hacés dos autos nuevos desde cero es muy difícil replicarlos exactamente. Tuvimos algunos temas y hay mejoras que todavía no están en mi auto”, señaló el piloto argentino.

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Franco mejoró su tiempo y terminó 10° en la Q1 del #ChineseGP, dos puestos por delante de su compañero Pierre Gasly.



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Entre esos detalles mencionó diferencias en la carga aerodinámica trasera y en la configuración del ala delantera, aspectos que influyeron en el comportamiento del coche durante las primeras sesiones del fin de semana.

A pesar de esas complicaciones, Colapinto destacó que el equipo logró entender mejor las razones de la diferencia de rendimiento respecto a Gasly, algo que considera clave para seguir evolucionando. “Lo importante es que entendimos por qué estaba tan lejos de Pierre. Eso me deja más tranquilo porque sabemos que hay más por venir”, afirmó.

Las expectativas para la final

Con ese panorama, el argentino partirá desde la 12ª posición en la carrera principal del Gran Premio de China, en un circuito que está conociendo por primera vez y en el que ya mostró una evolución importante entre la clasificación sprint y la qualy principal del fin de semana.