"Perdí mucho tiempo...": Colapinto habló sobre la orden de Alpine y lo que le costó conseguir el 8° puesto

El piloto argentino acató la orden de ceder su lugar a Gasly en la vuelta 20 y luego realizó un undercut sobre Lawson para asegurar el octavo puesto.

Franco Colapinto terminó octavo este domingo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, sumando cuatro puntos tras una actuación estratégica con Alpine. Su compañero Pierre Gasly finalizó séptimo, permitiendo que el equipo francés recuperara competitividad en una carrera marcada por el desgaste de los neumáticos y el primer triunfo de Lewis Hamilton con Ferrari.

El piloto argentino ganó dos posiciones en la largada para ubicarse undécimo, pero la alta degradación de los neumáticos lo obligó a detenerse de forma temprana en los boxes. En la vuelta 20, el equipo le comunicó la orden de dejar pasar a Gasly, una decisión que inicialmente no le gustó al conductor de 23 años. Pese a la incomodidad, acató la instrucción y mantuvo un ritmo firme durante el resto del recorrido.

Embed "FUE UNA CARRERA POSITIVA". Franco Colapinto quedó conforme con el 8° lugar que consiguió en el #BarcelonaGP.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QRL2bsvhrG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026 “Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo”, analizó el piloto tras bajarse del monoplaza. La madurez táctica permitió que la escudería francesa sumara 10 puntos para el Campeonato de Constructores al finalizar la jornada en el Circuit de Catalunya.

La estrategia de Alpine y el avance tras el undercut En la vuelta 35, el equipo ejecutó una detención estratégica que le permitió a Colapinto concretar un undercut sobre Liam Lawson. Más tarde, los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc en los tramos finales empujaron a los dos pilotos de Alpine dos puestos hacia arriba en la clasificación final. Esta serie de eventos compensó las dificultades vividas durante un Virtual Safety Car que perjudicó el ritmo del argentino.

Embed A Colapinto le pidieron desde boxes cambiar posiciones con Gasly y esta fue su reacción.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XmvkTVUnEB — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026 Colapinto explicó que el VSC apareció tras una serie de banderas azules que lo obligaron a rodar en aire sucio durante varias vueltas: “Perdí mucho tiempo ahí. Igual, creo que fue una carrera positiva y, dentro de todo, contentos con la performance del equipo”, destacó en diálogo con la prensa. El piloto subrayó la necesidad de trabajar para el Gran Premio de Austria con el objetivo de que el auto se sienta mejor y seguir empujando hacia adelante.