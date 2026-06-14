"Un mate para despertar": así llegó Franco Colapinto al circuito de Barcelona-Cataluña

El piloto reconoció que el balance de su auto es "muy malo" y que se siente "un poco perdido" pese a haber dado vuelta la configuración dos veces sin éxito.

Franco Colapinto en el drivers parade antes de la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona-Cataluña.

Franco Colapinto llegó este domingo al circuito de Barcelona-Catalunya para disputar el Gran Premio de España desde la decimotercera posición. El piloto de Alpine admitió sentirse todavía dormido durante la mañana y reconoció su frustración técnica tras no haberle encontrado la vuelta al rendimiento de su monoplaza durante todo el fin de semana.

La mañana comenzó con una atmósfera relajada para Colapinto en los boxes de Alpine. Al ser consultado sobre su estado al arribar a la pista, el argentino respondió con risas: “Sí”, cuando le preguntaron si todavía estaba dormido, y añadió que “después del mate siempre está bien”. Sin embargo, la distensión matinal ocultó una preocupación técnica profunda que se arrastró desde las pruebas de los días previos.

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El balance negativo de Alpine y la frustración técnica en Montmeló El piloto describió su experiencia en la clasificación del Gran Premio como un desastre. Explicó que, a pesar de sus esfuerzos por conducir al límite, el monoplaza no respondió a sus comandos en los sectores más críticos del trazado catalán. “Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero. Se me fue el auto en la curva diez, en la dos, en todas”, sentenció con fastidio tras la sesión.

Durante el fin de semana, el equipo realizó cambios radicales en la configuración del vehículo para intentar mejorar el tiempo de vuelta rápida. Colapinto detalló que “di vuelta el auto para la FP3, lo di vuelta para la clasificación, pero aun así nada funciona”. Esta falta de respuesta mecánica lo dejó en una posición de incertidumbre total antes de la largada: “Estoy un poco perdido y es bastante frustrante porque trato de ir al límite, jugándomela, e igualmente no sale nada”.