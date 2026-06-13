13 de junio de 2026 - 12:19

George Russell dominó la clasificación de la Fórmula 1, y Franco Colapinto largará en el puesto 13

El argentino participó de la clasificación del Gran Premio de Barcelona de este domingo. Si bien logró pasar a la Q2, no pudo alcanzar la tercera tanda.

Franco Colapinto afronta la jornada de clasificación del GP de Barcelona

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Alpine
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Múltiples factores atravesaron de forma directa la dinámica de la clasificación de este sábado. El intenso calor en la pista, el fuerte viento y la pista en sí misma provocaron que la estrategia de todos los equipos fuera la misma: tomarse su tiempo para salir a la pista, y apostar todo a uno o dos giros rápidos.

Esta búsqueda le sirvió a Franco Colapinto para atravesar el primer corte en el décimo puesto, apenas 0.009 segundos por encima de Pierre Gasly pero muy lejos del líder Lewis Hamilton, que firmó 1:15.625. Allí, quedaron afuera Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, y Fernando Alonso.

Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 y mostró toda su bronca:

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En la segunda parte de la qualy la idea se repitió. Recién a los 5 minutos de comenzado el reloj los monoplazas aparecieron en el circuito. En ese período el que dominó fue George Russell, que logró su mejor tiempo (1.15.228) de forma rápida para ubicarse primero y poder descansar. Alpine, por su parte, apostó a un primer giro con gomas usadas para luego pasar por boxes y cambiar a nuevas, aunque no sirvió para quedar entre los diez primeros.

Colapinto obtuvo un tiempo de 1.16.928, con el que superó a Pierre Gasly, Oliver Bearman, y Carlos Sainz y quedó atrás de Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto. Por tal motivo, el argentino largará este domingo en el puesto 13.

Charles Leclerc chocó y largará 10:

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La Q3 comenzó accidentada, cuando Charles Leclerc se despistó y chocó contra una de las barreras de contención del circuito a falta de 8 minutos del cierre. Al romper suspensión y quedar en la grama, tuvo que ingresar una grúa para retirar el coche y un grupo de trabajadores para arreglar la zona del circuito que quedó afectada.

Hasta ese momento solamente dos pilotos habían logrado dar una vuelta: Oscar Piastri con 1.15.176 y Max Verstappen a 0.152 por detrás. En la reanudación, Russell volvió a marcar el mejor tiempo (1.14.679) y obligó a los demás a exigirse con poco tiempo por delante. Sin embargo, nadie pudo alcanzar al Mercedes- Benz.

El batacazo lo dio Lewis Hamilton, que cerró en el segundo lugar en su último intento. El multicampeón se exigió por demás para intentar quitarle la cima a Russell, y no lo logró por poquito. Así, largará desde el segundo lugar de la parrilla.

Así quedó la parrilla de largada del GP de Barcelona:

Posición Piloto Equipo
1 George Russell Mercedes
2 Lewis Hamilton Ferrari
3 Kimi Antonelli Mercedes
4 Lando Norris McLaren
5 Max Verstappen Red Bull
6 Isack Hadjar Red Bull
7 Oscar Piastri McLaren
8 Liam Lawson Racing Bulls
9 Nico Hulkenberg Audi
10 Charles Leclerc Ferrari
11 Arvid Lindblad Racing Bulls
12 Gabriel Bortoleto Audi
13 Franco Colapinto Alpine
14 Pierre Gasly Alpine
15 Oliver Bearman Haas
16 Carlos Sainz Williams
17 Esteban Ocon Haas
18 Alexander Albon Williams
19 Sergio Pérez Cadillac
20 Valtteri Bottas Cadillac
21 Lance Stroll Aston Martin
22 Fernando Alonso Aston Martin
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