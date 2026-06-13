George Russell dominó la clasificación de la Fórmula 1, y Franco Colapinto largará en el puesto 13

El argentino participó de la clasificación del Gran Premio de Barcelona de este domingo. Si bien logró pasar a la Q2, no pudo alcanzar la tercera tanda.

El argentino Franco Colapinto participó de la prueba de clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Barcelona, que será este domingo a las 10 horas. Logró superar el primer corte, pero se quedó en el puesto 13. La jornada fue dominada por George Russell, el líder, y contó con una espectacular tarea de Lewis Hamilton, segundo.

Múltiples factores atravesaron de forma directa la dinámica de la clasificación de este sábado. El intenso calor en la pista, el fuerte viento y la pista en sí misma provocaron que la estrategia de todos los equipos fuera la misma: tomarse su tiempo para salir a la pista, y apostar todo a uno o dos giros rápidos.

Esta búsqueda le sirvió a Franco Colapinto para atravesar el primer corte en el décimo puesto, apenas 0.009 segundos por encima de Pierre Gasly pero muy lejos del líder Lewis Hamilton, que firmó 1:15.625. Allí, quedaron afuera Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, y Fernando Alonso.

Franco Colapinto no pudo alcanzar la Q3 y mostró toda su bronca: Embed UNA REACCIÓN QUE LO DICE TODO... Franco Colapinto tuvo que corregir en la curva, perdió segundos y no pudo meterse en la Q3. ¡Golpeó el volante de la bronca!



Largará 13° en la carrera



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZO1iHz2hmm — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026 En la segunda parte de la qualy la idea se repitió. Recién a los 5 minutos de comenzado el reloj los monoplazas aparecieron en el circuito. En ese período el que dominó fue George Russell, que logró su mejor tiempo (1.15.228) de forma rápida para ubicarse primero y poder descansar. Alpine, por su parte, apostó a un primer giro con gomas usadas para luego pasar por boxes y cambiar a nuevas, aunque no sirvió para quedar entre los diez primeros.

Colapinto obtuvo un tiempo de 1.16.928, con el que superó a Pierre Gasly, Oliver Bearman, y Carlos Sainz y quedó atrás de Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto. Por tal motivo, el argentino largará este domingo en el puesto 13.