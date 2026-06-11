El Mundial 2026 ya se juega en la F1: Franco Colapinto y Pierre Gasly, protagonistas en un GP con clima futbolero en Barcelona

El comienzo inminente del Mundial 2026 ya empieza a sentirse incluso fuera de las canchas. En la previa del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 , el paddock se tiñó de espíritu futbolero con una jornada temática en el Circuito de Cataluña, donde los pilotos llegaron con camisetas de sus selecciones y participaron de actividades recreativas inspiradas en el deporte más popular del planeta.

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Entre los protagonistas de la escena estuvo el argentino Franco Colapinto , piloto de Alpine, quien junto a su compañero FPierre Gasly vivió un media day c on fuerte impronta mundialista y hasta se animó a un juego con pelota incluido.

La organización del GP catalán diseñó un ingreso especial al circuito : los pilotos debían atravesar un sector de césped y probar puntería con remates al arco.

Colapinto y Gasly fueron parte del show, en una actividad que rápidamente se volvió viral dentro del paddock. El argentino incluso se animó a rematar desde mayor distancia, generando la reacción inmediata de todos los presentes.

“¡Eso es gol!”, lanzó el pilarense entre risas antes de retirarse del lugar , en una escena que mezcló competencia, humor y clima distendido.

“Son vibras de la Copa del Mundo”, había resumido Colapinto al llegar al circuito, ya con la camiseta albiceleste puesta especialmente para la ocasión.

image Los seguidores de Franco Colapinto se acercaron al box de Alpine y le brindaron diversas muestras de afecto durante una tarde marcada por la previa del Mundial 2026. Gentileza.

Selecciones en pista: del celeste y blanco al rojo, azul y verde

El ambiente mundialista no se limitó a Colapinto. Gasly representó a Francia con su propia camiseta, mientras que otros jóvenes pilotos también se sumaron al espíritu del evento: Joshua Duerksen apareció con la de Paraguay y Noel León con la de México.

Desde Alpine, incluso celebraron la jornada en redes sociales con un guiño al momento: “Qué manera de patear en el media day”.

Cruce futbolero en la FIA: Messi como excusa de competencia

La temática futbolística también se coló en la conferencia oficial de la FIA, donde Colapinto compartió panel con Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato.

Entre bromas, el italiano y el argentino terminaron debatiendo sobre su fanatismo por Lionel Messi, en una competencia informal por ver quién lo admira más.

Antonelli destacó su admiración por el rosarino desde su etapa en Barcelona, aunque evitó definiciones cerradas: “Va a ser una lucha muy reñida”, señaló entre risas.

Colapinto, por su parte, respondió sin dudar: “Creo que te gano. Soy más fan de Messi”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranColapintoF1/status/2065156955019063471&partner=&hide_thread=false La gente MUERE por ver a Franco



Qué lindo verlo devolver algo de todo el cariño que la gente le da desde hace tiempo pic.twitter.com/CYVUepoX1v — Franco Colapinto - Fan (@FranColapintoF1) June 11, 2026

El análisis del circuito y la mirada sobre Alpine

Ya en tono más técnico, el piloto argentino analizó el trazado de Montmeló, uno de los más tradicionales del calendario.

Lo describió como un circuito “más fluido y rápido que Mónaco”, destacando la variedad de curvas y el desgaste exigente de neumáticos.

“Es un circuito que todos conocemos bien porque es donde se hace mucha pretemporada. Evalúa mucho al auto”, explicó.

También anticipó un fin de semana complejo para Alpine, apuntando a la necesidad de ajustar el rendimiento desde el inicio: “Es importante arrancar bien. Estos fines de semana son muy cortos y cada sesión cuenta”.

Sin mejoras nuevas y con expectativas moderadas

En un momento de la jornada, Colapinto dejó entrever una novedad relevante: Alpine no contará con un alerón actualizado para esta carrera, algo que estaba previsto pero finalmente no llegó a tiempo.

Más tarde, el propio equipo confirmó que las mejoras se postergarán para próximas fechas.

El argentino reconoció que el objetivo en Barcelona será competitivo pero medido, con la mira puesta en acercarse a la zona de puntos dependiendo del rendimiento en las primeras prácticas.

Cronograma del GP de Barcelona

La actividad en pista comenzará el viernes con la primera práctica libre desde las 8:30 (hora argentina), seguida por la segunda sesión a las 12:00.

El sábado se disputará la última práctica a las 7:30 y la clasificación a las 11:00.

La carrera principal será el domingo a las 10:00, con un total de 66 vueltas en el Circuito de Barcelona-Cataluña.