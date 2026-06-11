Comenzó el Mundial 2026 y Quiñones hizo historia con el primer gol en el Azteca

El delantero México anotó a los ocho minutos del partido inaugural ante Sudáfrica y quedó registrado como el autor del primer gol del torneo.

El delantero colombiano nacionalizado mejicano marcó a los 8' de iniciado el partido el primer gol del mundial.

El Mundial 2026 ya empezó a escribir sus primeras páginas de historia. En el Estadio Ciudad de México, Azteca, escenario de la inauguración del torneo, se produjo el primer grito sagrado de la Copa del Mundo.

Julián Quiñones convirtió a los nueve minutos del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica y desató el festejo de las más de 80 mil personas presentes en un estadio colmado.

Un festejo tempranero La jugada nació de una recuperación del seleccionado mexicano, que desde el inicio mostró una postura ofensiva y buscó recuperar la pelota en campo rival. Tras una pérdida en la salida del conjunto sudafricano, Quiñones aprovechó el error, quedó en posición de remate y definió con un potente disparo para establecer el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065151393241915601&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2i4pbR7fVS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026 El tanto llegó en un arranque intenso del partido inaugural y marcó el inicio oficial del marcador en esta edición del Mundial, que por primera vez en la historia reúne a 48 selecciones y se disputa en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

image México vs Sudáfrica Gentileza. El Azteca colmado Más allá de su valor deportivo, el gol tuvo un fuerte peso simbólico: significó el comienzo real de la competencia en una Copa del Mundo que ya había tenido una ceremonia inaugural cargada de espectáculo en el mismo escenario.