Comenzó el Mundial 2026 y Quiñones hizo historia con el primer gol en el Azteca

El Mundial 2026 ya empezó a escribir sus primeras páginas de historia. En el Estadio Ciudad de México, Azteca, escenario de la inauguración del torneo, se produjo el primer grito sagrado de la Copa del Mundo.
El delantero México anotó a los ocho minutos del partido inaugural ante Sudáfrica y quedó registrado como el autor del primer gol del torneo.
El Mundial 2026 ya empezó a escribir sus primeras páginas de historia. En el Estadio Ciudad de México, Azteca, escenario de la inauguración del torneo, se produjo el primer grito sagrado de la Copa del Mundo.
Julián Quiñones convirtió a los nueve minutos del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica y desató el festejo de las más de 80 mil personas presentes en un estadio colmado.
La jugada nació de una recuperación del seleccionado mexicano, que desde el inicio mostró una postura ofensiva y buscó recuperar la pelota en campo rival. Tras una pérdida en la salida del conjunto sudafricano, Quiñones aprovechó el error, quedó en posición de remate y definió con un potente disparo para establecer el 1 a 0.
El tanto llegó en un arranque intenso del partido inaugural y marcó el inicio oficial del marcador en esta edición del Mundial, que por primera vez en la historia reúne a 48 selecciones y se disputa en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
Más allá de su valor deportivo, el gol tuvo un fuerte peso simbólico: significó el comienzo real de la competencia en una Copa del Mundo que ya había tenido una ceremonia inaugural cargada de espectáculo en el mismo escenario.
El Azteca, colmado y vibrante desde la previa, volvió a ser protagonista de un momento histórico para el fútbol mundial, sumando otra página a su legado como uno de los estadios más emblemáticos del planeta.
El delantero, nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, ingresó así en la historia grande de la Copa del Mundo al convertir el primer gol de la edición 2026.
Con la ventaja parcial, México confirmó su dominio en el arranque del partido y trasladó al marcador la superioridad mostrada en los primeros minutos ante el conjunto africano.
Uruguay 1930: Lucien Laurent (Francia)
Italia 1934: Ernesto Belis (Argentina)
Francia 1938: Josef Gauchel (Alemania)
Brasil 1950: Ademir (Brasil)
Suiza 1954: Miloš Milutinovi (Yugoslavia)
Suecia 1958: Agne Simonsson (Suecia)
Chile 1962: Héctor Facundo (Argentina)
Inglaterra 1966: Pelé (Brasil)
México 1970: Dinko Dermendzhiev (Bulgaria)
Alemania 1974: Paul Breitner (Alemania)
Argentina 1978: Bernard Lacombe (Francia)
España 1982: Erwin Vandenbergh (Bélgica)
México 1986: Alessandro Altobelli (Italia)
Italia 1990: François Omam-Biyik (Camerún)
Estados Unidos 1994: Jürgen Klinsmann (Alemania)
Francia 1998: César Sampaio (Brasil)
Corea-Japón 2002: Papa Bouba Diop (Senegal)
Alemania 2006: Philipp Lahm (Alemania)
Sudáfrica 2010: Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica)
Brasil 2014: Marcelo (Brasil, en contra)
Rusia 2018: Yuri Gazinsky (Rusia)
Qatar 2022: Enner Valencia (Ecuador)