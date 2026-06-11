México dio inicio al Mundial 2026 en un Azteca que volvió a ser protagonista

El fútbol volvió a escribir historia en el Estadio Azteca. Con un imponente espectáculo artístico y la presencia de miles de hinchas, Mexico dio inicio al Mundial 2026 en una ceremonia inaugural que encendió la previa del partido frente a Sudáfrica.
La Copa del Mundo 2026 comenzó en el mítico Estadio Azteca, que es escenario de la ceremonia inaugural. La música oficial, con la voz de Shakira y la participación de figuras emblemáticas mejicanas, dieron el puntapié inicial a una apertura vivida en un estadio colmado.
El fútbol volvió a escribir historia en el Estadio Azteca. Con un imponente espectáculo artístico y la presencia de miles de hinchas, Mexico dio inicio al Mundial 2026 en una ceremonia inaugural que encendió la previa del partido frente a Sudáfrica.
El Mundial 2026 tuvo su esperada ceremonia inaugural tuvo su esperada ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de México, con un despliegue artístico que se extendió durante aproximadamente 16 minutos sobre el campo de juego. La organización reunió a reconocidos exponentes de la música latinoamericana, en una previa que encendió el ambiente antes del duelo inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica.
La apertura de la Copa del Mundo (el evento más importante del fútbol global) marcó el inicio de una nueva edición que se disputará por primera vez con 48 selecciones, generando una expectativa mundial sin precedentes tras más de tres años desde Qatar 2022.
La ceremonia comenzó con la presentación de la cantante mexicana Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo desde el escenario con un mensaje simbólico: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial 2026 de México”.
Luego fue el turno de Maná, que hizo vibrar el Estadio Azteca con su clásico “Oye mi amor”, desatando la euforia del público. Más tarde, el venezolano Danny Ocean interpretó “Partidazo”, seguido por la presentación conjunta de Belinda y Los Ángeles Azules con “Por Ella”, y de J Balvin con “Qué Calor”, en una seguidilla de actuaciones que elevaron el clima festivo.
El momento culminante llegó con Shakira, quien ingresó al campo de juego y provocó una inmediata ovación en el estadio. La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, junto al nigeriano Burna Boy. El tema había sido estrenado previamente el 14 de mayo.
Se trató de la cuarta participación de Shakira en una ceremonia mundialista, tras sus actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidando su histórica presencia en los grandes eventos de la FIFA.
La aparición de la cantante generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde fue destacada por su “aura mundialista” y su habitual protagonismo en este tipo de eventos. También Los Ángeles Azules recibieron numerosos elogios por su actuación, con mensajes que celebraron su presentación en el escenario inaugural.
En paralelo, el evento incluyó la presencia de Labubus, personajes vinculados a una colaboración entre la FIFA y una marca de juguetes china. Durante la puesta en escena, dos figuras interactuaron con el trofeo, en una representación simbólica de la competencia que enfrentarán las 48 selecciones en busca del título mundial
La ceremonia comenzó con la reconocida cantante mexicana Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo con un mensaje desde el escenario: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial 2026 de México”.
En el tramo final de la ceremonia se realizó el tradicional desfile de banderas de los países clasificados, en un momento de fuerte carga simbólica que representó la diversidad del torneo.
La presentación estuvo a cargo de la actriz mexicana Salma Hayek, embajadora de la FIFA, quien destacó el regreso del Mundial a México y la importancia del evento compartido con Estados Unidos y Canadá. “La Copa del Mundo regresa a esta tierra, a este estadio… qué viva México y qué viva el fútbol”, expresó durante su intervención.