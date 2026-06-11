México dio inicio al Mundial 2026 en un Azteca que volvió a ser protagonista

Estados Unidos lo deportó en la previa del Mundial 2026 y fue recibido en su país como héroe: "Haré historia"

El Mundial 2026 tuvo su esperada ceremonia inaugural tuvo su esperada ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de México , con un despliegue artístico que se extendió durante aproximadamente 16 minutos sobre el campo de juego. La organización reunió a reconocidos exponentes de la música latinoamericana, en una previa que encendió el ambiente antes del duelo inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica .

La apertura de la Copa del Mundo (el evento más importante del fútbol global) marcó el inicio de una nueva edición que se disputará por primera vez con 48 selecciones, generando una expectativa mundial sin precedentes tras más de tres años desde Qatar 2022.

La ceremonia comenzó con la presentación de la cantante mexicana Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo desde el escenario con un mensaje simbólico: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial 2026 de México”.

Luego fue el turno de Maná, que hizo vibrar el Estadio Azteca con su clásico “ Oye mi amor”, desatando la euforia del público. Más tarde, el venezolano Danny Ocean interpretó “Partidazo”, seguido por la presentación conjunta de Belinda y Los Ángeles Azules con “Por Ella”, y de J Balvin con “Qué Calor”, en una seguidilla de actuaciones que elevaron el clima festivo.

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El momento culminante llegó con Shakira, quien ingresó al campo de juego y provocó una inmediata ovación en el estadio. La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, junto al nigeriano Burna Boy. El tema había sido estrenado previamente el 14 de mayo.

Se trató de la cuarta participación de Shakira en una ceremonia mundialista, tras sus actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidando su histórica presencia en los grandes eventos de la FIFA.

Embed - Así fue la increíble ceremonia inaugural del Mundial FiFA 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2065131705359388948&partner=&hide_thread=false Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial



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Redes, símbolos y espectáculo

La aparición de la cantante generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde fue destacada por su “aura mundialista” y su habitual protagonismo en este tipo de eventos. También Los Ángeles Azules recibieron numerosos elogios por su actuación, con mensajes que celebraron su presentación en el escenario inaugural.

En paralelo, el evento incluyó la presencia de Labubus, personajes vinculados a una colaboración entre la FIFA y una marca de juguetes china. Durante la puesta en escena, dos figuras interactuaron con el trofeo, en una representación simbólica de la competencia que enfrentarán las 48 selecciones en busca del título mundial

3ec92aa400960267f352b91671cf31508c312613.jpg Inauguración Mundial 2026 EFE

La ceremonia

La ceremonia comenzó con la reconocida cantante mexicana Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo con un mensaje desde el escenario: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial 2026 de México”.

03bd79628dce9fcc72d582b96567bcb5cf2aff98.jpg Inauguración del Mundial 2026- Estadio Azteca de México EFE

Bandas, banderas y mensaje oficial

En el tramo final de la ceremonia se realizó el tradicional desfile de banderas de los países clasificados, en un momento de fuerte carga simbólica que representó la diversidad del torneo.

La presentación estuvo a cargo de la actriz mexicana Salma Hayek, embajadora de la FIFA, quien destacó el regreso del Mundial a México y la importancia del evento compartido con Estados Unidos y Canadá. “La Copa del Mundo regresa a esta tierra, a este estadio… qué viva México y qué viva el fútbol”, expresó durante su intervención.

image El popular grupo mejicano, Maná le puso música al inicio de la ceremonia. Gentileza

image Inauguración del Mundial 2026 Gentileza.

Así fue la apertura del estadio y el masivo ingreso del público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopezdoriga/status/2065076086799552531&partner=&hide_thread=false Minutos después de las 8:00 am abren las puertas del Estadio Ciudad de México.Más de 80 mil aficionados estarán presentes en la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.: @elrogerqro #SomosLocales pic.twitter.com/OSAgsqAzDR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 11, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Seergiot3ck/status/2065077183626789112&partner=&hide_thread=false | Hasta el mismísimo Rey Inca del Perú ya llegó al Azteca para no perderse la inauguración.



EL MUNDIAL ES INCREÍBLE JAJAJA pic.twitter.com/jqFyAJNrCo — Sergio (@Seergiot3ck) June 11, 2026