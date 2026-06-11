11 de junio de 2026 - 16:02

México dio inicio al Mundial 2026 en un Azteca que volvió a ser protagonista

La Copa del Mundo 2026 comenzó en el mítico Estadio Azteca, que es escenario de la ceremonia inaugural. La música oficial, con la voz de Shakira y la participación de figuras emblemáticas mejicanas, dieron el puntapié inicial a una apertura vivida en un estadio colmado.

La excepcional y mítica cantante mexicana Lila Downs fue la encargada de abrir la ceremonia, dando la bienvenida a los pueblos del mundo con su voz.

La excepcional y mítica cantante mexicana Lila Downs fue la encargada de abrir la ceremonia, dando la bienvenida a los pueblos del mundo con su voz.

Foto:

Gentileza.
La inauguración del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca fue breve y sencilla, pero de una enorme potencia y con el estadio repleto.

La inauguración del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca fue breve y sencilla, pero de una enorme potencia y con el estadio repleto.

Foto:

EFE
La fiesta del fútbol mundial, tras una emotiva ceremonia de bienvenida, comenzó en el estadio Azteca de México.

La fiesta del fútbol mundial, tras una emotiva ceremonia de bienvenida, comenzó en el estadio Azteca de México.

Foto:

Gentileza.
La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo se realizó en el mítico Estadio Azteca y fue muy breve.

La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo se realizó en el mítico Estadio Azteca y fue muy breve.

Foto:

Gentileza:
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026: "Debo ser estúpido"

Por Redacción Deportes
Estados Unidos lo deportó en la previa del Mundial 2026 y fue recibido en su país como héroe: Haré historia

Estados Unidos lo deportó en la previa del Mundial 2026 y fue recibido en su país como héroe: "Haré historia"

Por Redacción Deportes

La apertura de la Copa del Mundo (el evento más importante del fútbol global) marcó el inicio de una nueva edición que se disputará por primera vez con 48 selecciones, generando una expectativa mundial sin precedentes tras más de tres años desde Qatar 2022.

Lila Downs la encargada de levantar el telón

La ceremonia comenzó con la presentación de la cantante mexicana Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo desde el escenario con un mensaje simbólico: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial 2026 de México”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2065129137644163152&partner=&hide_thread=false

Maná y la deslumbrante Shakira

Luego fue el turno de Maná, que hizo vibrar el Estadio Azteca con su clásico “Oye mi amor”, desatando la euforia del público. Más tarde, el venezolano Danny Ocean interpretó “Partidazo”, seguido por la presentación conjunta de Belinda y Los Ángeles Azules con “Por Ella”, y de J Balvin con “Qué Calor”, en una seguidilla de actuaciones que elevaron el clima festivo.

El momento culminante llegó con Shakira, quien ingresó al campo de juego y provocó una inmediata ovación en el estadio. La artista colombiana interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial, junto al nigeriano Burna Boy. El tema había sido estrenado previamente el 14 de mayo.

Se trató de la cuarta participación de Shakira en una ceremonia mundialista, tras sus actuaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidando su histórica presencia en los grandes eventos de la FIFA.

Embed - Así fue la increíble ceremonia inaugural del Mundial FiFA 2026
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2065131705359388948&partner=&hide_thread=false

Redes, símbolos y espectáculo

La aparición de la cantante generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde fue destacada por su “aura mundialista” y su habitual protagonismo en este tipo de eventos. También Los Ángeles Azules recibieron numerosos elogios por su actuación, con mensajes que celebraron su presentación en el escenario inaugural.

En paralelo, el evento incluyó la presencia de Labubus, personajes vinculados a una colaboración entre la FIFA y una marca de juguetes china. Durante la puesta en escena, dos figuras interactuaron con el trofeo, en una representación simbólica de la competencia que enfrentarán las 48 selecciones en busca del título mundial

3ec92aa400960267f352b91671cf31508c312613.jpg
Inauguración Mundial 2026

Inauguración Mundial 2026

La ceremonia

La ceremonia comenzó con la reconocida cantante mexicana Lila Downs, quien dio la bienvenida al mundo con un mensaje desde el escenario: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial 2026 de México”.

03bd79628dce9fcc72d582b96567bcb5cf2aff98.jpg
Inauguración del Mundial 2026- Estadio Azteca de México

Inauguración del Mundial 2026- Estadio Azteca de México

Bandas, banderas y mensaje oficial

En el tramo final de la ceremonia se realizó el tradicional desfile de banderas de los países clasificados, en un momento de fuerte carga simbólica que representó la diversidad del torneo.

La presentación estuvo a cargo de la actriz mexicana Salma Hayek, embajadora de la FIFA, quien destacó el regreso del Mundial a México y la importancia del evento compartido con Estados Unidos y Canadá. “La Copa del Mundo regresa a esta tierra, a este estadio… qué viva México y qué viva el fútbol”, expresó durante su intervención.

image
El popular grupo mejicano, Maná le puso música al inicio de la ceremonia.

El popular grupo mejicano, Maná le puso música al inicio de la ceremonia.

image
Inauguración del Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026

Así fue la apertura del estadio y el masivo ingreso del público

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopezdoriga/status/2065076086799552531&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Seergiot3ck/status/2065077183626789112&partner=&hide_thread=false

image
Una de las grandes figuras del deporte mejicano, el supercampeón Canelo Álvarez, no se perdió la ceremonia inaugural.

Una de las grandes figuras del deporte mejicano, el supercampeón Canelo Álvarez, no se perdió la ceremonia inaugural.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026

Gianni Infantino se defendió de las polémicas sobre el Mundial 2026: "No somos los reyes del mundo"

Por Emanuel Cenci
¿chequia o republica checa? como se dice correctamente el equipo del mundial 2026

¿Chequia o República Checa? Cómo se dice correctamente el equipo del Mundial 2026

Error en el fondo de Sudáfrica, recuperación alta de los mexicanos y remate goleador del delantero de Al-Qadisiyah, Quiñoñes, que definió entre las piernas del arquero. Festeja el local.
En Vivo

Mundial 2026: México es mucho más que Sudáfrica y le gana 1-0 en el mítico estadio Azteca

Marcos Senesi es el reemplazante de Leonardo Balerdi y jugará el Mundial 2026. 

Mundial 2026: Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina