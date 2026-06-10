10 de junio de 2026 - 16:51

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026: "Debo ser estúpido"

El adiestrador Didier Deschamps se refirió a la ineludible pero discutida figura de Kylian Mbappé, estrella y capitán del equipo Galo.

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026

Deschamps, picante con Kylian Mbappé antes del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas a lograr el título de campeón. Después de haber levantado la Copa del Mundo en 2018 y alcanzar la final en 2022, los de Didier Deschamps quieren abrochar la tercera. Para eso, confían en la figura de su capitán Kylian Mbappé.

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Sin embargo, no todo es calma e ilusión en el seno del plantel. En las últimas semanas han surgido diversos rumores que dan cuenta de una mala relación entre el delantero del Real Madrid y algunos de sus compañeros, e incluso mencionan un mal estado de forma del ex-PSG en el momento clave de la preparación mundialista.

Por eso, el entrenador Didier Deschamps tuvo que salir a defender públicamente a Kylian Mbappé, asegurando que es mentira que no está en condiciones de jugar el Mundial. “Les dejo que lo juzguen ustedes. Es cierto que tuvo varias ocasiones y no estuvo eficaz. Pero me dijo que se ha guardado eso para Estados Unidos, y así me parece bien”, expresó en conferencia de prensa.

Didier Deschamps defendió a Kylian Mbappé:

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En paralelo, en diálogo con The Guardian se refirió a su decisión de colocarlo como delantero centro en detrimento de otros jugadores importantes del plantel. “Debo ser estúpido, y debe haber habido muchos entrenadores estúpidos que lo han puesto en el centro del ataque en los equipos en los que ha jugado… durante los dos últimos años en el Real Madrid y su último año en el PSG… lleva tres años jugando en una posición central”, advirtió.

Luego, el adiestrador defendió el rol de capitán asignado a Mbappé, destacando las diferencias positivas en relación al anterior conductor de grupo Hugo Lloris. “Kylian antes de ser capitán, escuchaba, observaba, no hace las cosas como Hugo (Lloris). No tiene el mismo carácter ni la misma personalidad. Asume este liderazgo fuera, también en el campo, y sabe que cuando habla, no habla en nombre propio, sino en nombre de todos los jugadores”, opinó.

Saliendo de la esfera de Mbappé, el entrenador demostró no tenerle miedo a la palabra candidato. Por el contrario, la abrazó como una muestra de lo que son capaces de hacer. “Estamos entre los favoritos. No es una palabra tabú para mí. Si tenemos este estatus hoy, que me parece lógico y legítimo, es por todo lo que hemos hecho, por los resultados que hemos logrado”, cerró.

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