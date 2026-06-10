Mundial 2026: Leo Messi invita a los fans a entrar en el espíritu del juego con ChatGPT

Hoy , Leo Messi utilizó ChatGPT para imaginar un nuevo look inspirado en los colores de Argentina y vivir el espíritu de la temporada global de fútbol. La imagen marca el inicio de una colaboración inédita entre OpenAI y uno de los mayores atletas del mundo , en un momento simbólico: la primera temporada global de fútbol en la era de la inteligencia artificial.

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Por primera vez, OpenAI se une a una figura de alcance global para mostrar cómo la IA puede ayudar a los fans a vivir el torneo de nuevas formas , acercándose más a la acción y participando en la conversación de manera más creativa. En el primer contenido de la colaboración, Leo Messi usa ChatGPT Images para imaginar un nuevo look completamente inspirado en los colores de Argentina, convirtiendo una idea simple y divertida en una invitación para que los fans exploren nuevas formas de alentar, crear y conectar con sus selecciones.

“Siempre me gustó ver cómo las personas viven el fútbol de formas distintas en cada país. Usé ChatGPT para imaginarme alentando de una manera nueva, y empecé con los colores de Argentina, por supuesto. Esta temporada, creo que muchos fans van a descubrir nuevas formas de seguir los partidos, entender mejor lo que pasa en la cancha y mostrar su apoyo con IA”, afirma Leo Messi.

Con ChatGPT Images, cualquier persona puede partir de un texto y crear visuales inspirados en los colores de su país, momentos icónicos del fútbol o su propia forma de alentar. Las posibilidades van desde una nueva versión de uno mismo para el día del partido hasta imágenes para compartir con amigos, ideas para seguir los encuentros y formas creativas de entrar en el clima de la competencia.

Sin título Lionel Messi se une a ChatGPT con un trend muy argentino: súmate también para la Copa del Mundo. Gentileza.

Para quienes quieran unirse a Leo Messi, el prompt también está destacado en ChatGPT Images, dentro de la colección de estilos predefinidos, para que los fans de todo el mundo puedan crear sus propias versiones con los colores de su país.Durante las próximas semanas, el público podrá seguir distintos momentos de este recorrido en los canales oficiales de @chatgpt y @leomessi mientras Leo Messi explora cómo ChatGPT puede ser útil en contextos reales del día a día.