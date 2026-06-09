Sorpresa: la Selección Argentina ya tiene elegido al reemplazante de Balerdi y no es un central

Desde hace algunos días, en lo que respecta a la Selección Argentina , toda la atención se centró en dos aspectos: la evolución de los jugadores, y la decisión final de Lionel Scaloni sobre quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista final de 26 convocados. En este segundo tema, ya hay novedades.

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El cuerpo técnico Albiceleste se ha tomado su tiempo para anunciar que jugador será el afortunado de sumarse al grupo en las próximas horas en el lugar que dejó libre el defensor del fútbol francés. Si bien la determinación no se ha tomado al 100%, ya hay una idea que resuena en el seno del plantel argentino.

El defensor sufrió un desgarro durante los entrenamientos y no llegará en condiciones para disputar el Mundial.

La primera bomba la soltó el propio entrenador en conferencia de prensa, al segurar que el nuevo futbolista no será un defensor central. " En la posición del flaco (Balerdi) podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades , según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles", soltó al respecto.

De esta manera, quedó confirmado que Scaloni esperará a ver cómo responden aquellos que serán exigidos este martes ante Islandia para ver que posición debe reforzar. Según trascendió, se mirará con especial atención la respuesta física y futbolística de Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, y Nicolás Paz.

Guido Rodríguez, el apuntado por Scaloni para sumarse a la Selección Argentina:

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En caso de que el primero falle, el citado saldrá de Nicolás Capaldo y Agustín Giay. Si el que no pasa el examen es un mediocampista, el nuevo puede ser Emiliano Buendía, Máximo Perrone, o Guido Rodríguez.

De estos tres nombrados, el que pica en punta para meterse entre los 26 es Rodríguez. La decisión estaría basada en su experiencia en la Selección Argentina (ganó la Copa del Mundo en 2022), sus características de marca que no reúnen tantos jugadores, y la posibilidad de que descienda a la zaga en caso de ser necesario.

Así, Guido Rodríguez espera el ansiado llamado para armar las valijas y partir rumbo a la concentración nacional. Buendía, y Perrone rezan para ser los elegidos, mientras el calendario apura al entrenador.