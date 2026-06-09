9 de junio de 2026 - 11:10

Los siete pares de hermanos del Mundial 2026: familias que jugarán juntas y otras divididas por banderas

La cita de 2026 reúne a 16 futbolistas de ocho familias, pero la mitad competirá en selecciones diferentes, reflejando el impacto de la migración en el fútbol actual.

Los hermanos Hernández. Lucas, del PSG, y Theo, del Al Hilal, juegan en la selección francesa.&nbsp;

Los hermanos Hernández. Lucas, del PSG, y Theo, del Al Hilal, juegan en la selección francesa. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Mundial 2026 presenta una curiosidad estadística sin precedentes con la participación de ocho parejas de hermanos. De estos 16 jugadores, la mitad compartirá vestuario mientras que la otra parte defenderá banderas distintas. Este fenómeno evidencia cómo los procesos migratorios han transformado la identidad de las selecciones nacionales en el fútbol moderno.

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El caso más emblemático de esta división es el de los hermanos Williams, ambos figuras del Athletic de Bilbao. Nico representará a España, su país de nacimiento, mientras que Iñaki jugará para Ghana, la nación de sus padres. Aunque ambos estuvieron en la edición de 2022, las llaves del torneo nunca permitieron un cruce directo en el campo de juego.

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¿Por qué algunos hermanos del Mundial 2026 defienden selecciones diferentes?

Los hermanos Doué también reflejan esta realidad multicultural. Désiré fue convocado por Francia tras ganar la Champions League con el PSG, mientras que su hermano mayor, Guéla, defenderá a Costa de Marfil. En un amistoso previo al torneo, Guéla anotó un gol contra la selección de su hermano mientras este observaba desde el banco, una situación que ambos tomaron con humor y bromas privadas.

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En el grupo de hermanos separados también figuran Harry y John Souttar. Harry, defensor del Leicester, eligió Australia basándose en la nacionalidad de su madre, mientras que John se mantuvo con Escocia.

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Otro par en esta lista es el de Brian Brobbey, delantero de Países Bajos, y Derrick Luckassen, quien se unió a Ghana a último momento como reemplazo por lesión. Aunque pertenecen a la misma familia y comparten madre, utilizan apellidos diferentes en sus dorsales.

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Los hermanos Hernández y la tradición de jugar juntos en la selección francesa

Por otro lado, la tradición de hermanos compartiendo la misma camiseta sigue vigente con los Hernández. Lucas, del PSG, y Theo, del Al Hilal, buscarán un nuevo título con Francia tras consolidarse como piezas fundamentales de la defensa gala. En 2021, hicieron historia al convertirse en los primeros hermanos en ser titulares juntos con Les Bleus desde 1932.

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Países Bajos también apostó por la sincronía familiar con los gemelos Jurriën y Quinten Timber, ambos formados en la cantera del Ajax, pero el primero de ellos se lesionó el último fin de semana y será reemplazado por Lutsharel Geertruida.

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Curazao y Cabo Verde: dos debutantes con hermanos como columna vertebral

Finalmente, las selecciones de Curazao y Cabo Verde confían su destino en parejas de hermanos para este Mundial. Leandro y Juninho Bacuna lideran a la isla caribeña en su debut histórico.

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Laros y Deroy Duarte aportan la base del mediocampo para el equipo caboverdiano.

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