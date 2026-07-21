21 de julio de 2026 - 21:32

Imputaron a dos hermanos por el crimen del adolescente y el ataque a su hermano en Polvaredas

El fiscal Oscar Malla formalizó la acusación contra Jonathan y Ángel Piotto Díaz por el homicidio de Gabriel Cruz Jara (17) y la tentativa de asesinato contra su hermano de 20 años.

Imputaron a dos hermanos por el crimen de Polvaredas

Imputaron a dos hermanos por el crimen de Polvaredas

Foto:

Daniel Caballero
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La investigación por el violento episodio ocurrido el pasado domingo por la mañana en la localidad de Polvaredas dio un paso clave con la imputación formal de Jonathan Piotto Díaz (35) y Ángel Piotto Díaz (34) como los principales responsables del asesinato de Gabriel Cruz Jara (17) .

Leé además

Estación Polvaredas en invierno. Archivo

Asesinato de un adolescente en Polvaredas: dos hermanos detenidos, mientras se analiza ropa con sangre y un cuchillo
Se incendió la famosa “Casa de Dragon Ball” de Mar del Plata.

Se incendió la famosa "Casa de Dragon Ball" de Mar del Plata e investigan el hecho: el video

Por Redacción Policiales

Ambos hombres enfrentan cargos por el delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa. La acusación surge tras reconstruir los hechos que terminaron con la vida del adolescente y dejaron a su hermano mayor en estado crítico en el pequeño pueblo de alta montaña.

En paralelo a la imputación de los hermanos Piotto Díaz, la justicia resolvió otorgar la libertad a tres personas que habían sido aprehendidas inicialmente durante los procedimientos en la zona, cuyas identidades no fueron trascendidas.

Mientras los imputados permanecen a disposición de la justicia, la fiscalía continúa con la recolección de pruebas para terminar de esclarecer la mecánica del ataque en plena zona cordillerana.

El origen del conflicto

De acuerdo con las primeras versiones recabadas por la policía, lo que inició la tragedia fue un reclamo por daños en los vidrios y espejos de un camión que se encontraba estacionado en la vía pública.

Lo que comenzó como una discusión entre los propietarios del vehículo y los hermanos Jara escaló horas más tarde en una pelea con armas blancas frente a una vivienda.

Al llegar al lugar del enfrentamiento, los efectivos policiales encontraron a Gabriel inconsciente en el suelo, mientras que su hermano presentaba múltiples lesiones.

El diagnóstico médico posterior confirmó que el adolescente falleció a causa de una herida cortopunzante en el tórax, que afectó la zona del corazón. Por su parte, el hermano de 20 años fue derivado de urgencia al Hospital Central tras recibir diez puñaladas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se investiga la muerte de un hombre mientras combatía los incendios en Salta.

Murió mientras combatía incendios forestales en Salta e investigan la circunstancias del hecho

Por Redacción Policiales
Una jubilada de General Madariaga fue estafada por un falso Kevin Costner

Una jubilada le transfirió $ 3,6 millones a un falso Kevin Costner tras una estafa sentimental

Por Redacción Policiales
Dos hombres detenidos con un kilo de cocaína y una camioneta con pedido de secuestro

San Rafael: detuvieron a dos hombres con más de un kilo de cocaína en una camioneta robada

Por Redacción Policiales
Detuvieron un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

Capturan en Mendoza a un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

Por Redacción Policiales