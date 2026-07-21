Imputaron a dos hermanos por el crimen del adolescente y el ataque a su hermano en Polvaredas

La investigación por el violento episodio ocurrido el pasado domingo por la mañana en la localidad de Polvaredas dio un paso clave con la imputación formal de Jonathan Piotto Díaz (35) y Ángel Piotto Díaz (34) como los principales responsables del asesinato de Gabriel Cruz Jara (17) .

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Asesinato de un adolescente en Polvaredas: dos hermanos detenidos, mientras se analiza ropa con sangre y un cuchillo

Ambos hombres enfrentan cargos por el delito de homicidio simple en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa . La acusación surge tras reconstruir los hechos que terminaron con la vida del adolescente y dejaron a su hermano mayor en estado crítico en el pequeño pueblo de alta montaña.

En paralelo a la imputación de los hermanos Piotto Díaz, la justicia resolvió otorgar la libertad a tres personas que habían sido aprehendidas inicialmente durante los procedimientos en la zona, cuyas identidades no fueron trascendidas.

Mientras los imputados permanecen a disposición de la justicia, la fiscalía continúa con la recolección de pruebas para terminar de esclarecer la mecánica del ataque en plena zona cordillerana.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas por la policía, lo que inició la tragedia fue un reclamo por daños en los vidrios y espejos de un camión que se encontraba estacionado en la vía pública.

Lo que comenzó como una discusión entre los propietarios del vehículo y los hermanos Jara escaló horas más tarde en una pelea con armas blancas frente a una vivienda.

Al llegar al lugar del enfrentamiento, los efectivos policiales encontraron a Gabriel inconsciente en el suelo, mientras que su hermano presentaba múltiples lesiones.

El diagnóstico médico posterior confirmó que el adolescente falleció a causa de una herida cortopunzante en el tórax, que afectó la zona del corazón. Por su parte, el hermano de 20 años fue derivado de urgencia al Hospital Central tras recibir diez puñaladas.