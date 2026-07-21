21 de julio de 2026 - 16:45

Capturan en Mendoza a un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

El hombre de 36 años, oriundo de Trujillo, tenía una alerta roja internacional por delitos contra el pudor en su país natal.

Detuvieron un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

Detuvieron un prófugo buscado por Interpol por abuso de una menor en Perú

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un operativo llevado a cabo en la tarde del lunes, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana que era intensamente buscado por la justicia de su país por una causa de abuso.

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El hombre, de 36 años y oriundo de la ciudad de Trujillo, se encontraba prófugo tras ser acusado del delito de Actos Contra el Pudor en Perjuicio de una menor de edad, de tan solo 14 años.

La captura fue el resultado de una serie de tareas investigativas que permitieron localizar el paradero del sospechoso en territorio argentino. Según informaron las fuentes oficiales, el prófugo residía en un domicilio de la provincia de Mendoza, donde fue aprehendido.

Sobre él pesaba una alerta roja emitida por INTERPOL, ya que los hechos que se le imputan están enmarcados en los artículos 173 y 176 del Código Penal Peruano.

En el procedimiento intervino el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que dispuso el traslado del detenido hacia la Unidad N° 32 del Servicio Penitenciario Federal. Durante la detención, los uniformados también procedieron al secuestro de un teléfono celular y otros elementos que resultan de interés para el avance de la causa judicial.

El futuro del detenido ahora depende de los trámites internacionales. Según se informó, ya se han iniciado las coordinaciones necesarias con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para llevar adelante el proceso de extradición, de modo que el hombre pueda comparecer ante la justicia peruana por el delito cometido en perjuicio de la menor.

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