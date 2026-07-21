21 de julio de 2026 - 08:05

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar

El accidente ocurrió en la madrugada de este martes. No hubo que lamentar heridos, pero sí demoras en el tránsito hacia el Centro.

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar

Foto:

Gentileza / Valentín Capomaggi (Aconcagua Radio)
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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una camioneta protagonizó un accidente durante la madrugada de este martes en el empalme que une el Acceso Sur con el Acceso Este, en Guaymallén, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo sobre la calzada mojada.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 3.30 de este martes, en la curva del Cóndor, en la mano que se dirige hacia el centro de Mendoza.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y la Renault Duster gris terminó montada sobre el guardarraíl, una imagen que llamó la atención de quienes circulaban por la zona durante las primeras horas del día.

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar

A pesar de la violencia del despiste, no se registraron personas heridas, por lo que solo se produjeron daños materiales.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al transitar por el sector debido a que la calzada se encontraba mojada, una condición que habría influido en el accidente.

Además, se realizaron tareas para retirar el vehículo y normalizar la circulación.

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