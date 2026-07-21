Hallaron a un turista muerto en Salta: estaba tendido frente al Cabildo

La Justicia de Salta investiga la muerte de un turista que fue encontrado sin vida este lunes por la noche en una de las zonas más transitadas de la capital provincial. El hombre fue hallado tendido sobre la vía pública, en las inmediaciones de la plaza 9 de Julio , y las autoridades buscan determinar las causas del fallecimiento.

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El hecho ocurrió poco después de las 20 , sobre la calle Caseros , entre Zuviría y Bartolomé Mitre , un sector de gran movimiento turístico donde se ubican el Cabildo, museos y otros edificios históricos.

Según indicaron medios locales, transeúntes advirtieron que una persona permanecía inmóvil sobre la vereda y dieron aviso a los servicios de emergencia. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, una médica que pasaba por el lugar comenzó a realizar maniobras de asistencia .

Minutos después arribó personal del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) , que continuó con las tareas de reanimación. Sin embargo, los profesionales constataron que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio y confirmaron su fallecimiento.

Tras el deceso, efectivos de la Policía de Salta preservaron la escena y dieron intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) .

Según trascendió, la víctima sería un ciudadano paraguayo que se encontraba de visita en la provincia. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad.

La Fiscalía ordenó una serie de pericias para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar si se trató de una muerte natural, un episodio traumático o si existieron otras circunstancias vinculadas al fallecimiento.

Además, solicitó la colaboración de posibles testigos que hayan observado movimientos inusuales en la zona durante la tarde y la noche del lunes.

Los investigadores también revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la plaza 9 de Julio para reconstruir los últimos movimientos del turista antes de sufrir la descompensación.