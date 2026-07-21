Impactante video: asesinaron a un policía federal para robarle la moto

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado durante un violento robo ocurrido este lunes por la noche en la localidad bonaerense de Loma Hermosa , partido de Tres de Febrero. La víctima fue interceptada por dos motochorros cuando circulaba en su motocicleta durante su día de franco y recibió dos disparos antes de que los delincuentes escaparan.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 20.30 , sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson , entre Ezeiza y Río Bermejo, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona.

La víctima fue identificada como Cristian Alberto Jerez , cabo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal .

Según las imágenes registradas por las cámaras, dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta se colocaron a la par del efectivo para obligarlo a detenerse y entregar su vehículo.

Antes de que descendiera de la moto, el acompañante efectuó un disparo al aire para intimidarlo .

Jerez bajó del rodado y comenzó a retroceder mientras uno de los asaltantes lo seguía para exigirle también su mochila. El policía no ofreció resistencia y entregó sus pertenencias.

Al momento en el que el efectivo habría intentado extraer su arma reglamentaria, el delincuente le disparó dos veces. Los balazos impactaron en la zona del abdomen y el cabo cayó gravemente herido.

FInalmente, el efectivo murió en el lugar como consecuencia los disparos. Tras el ataque, los asaltantes huyeron en distintas motocicletas: uno escapó en el vehículo en el que habían llegado y el otro se llevó la moto de la víctima.

El crimen generó conmoción entre los vecinos de la zona y es investigado por la Justicia, que trabaja para identificar a los responsables.