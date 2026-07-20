20 de julio de 2026 - 12:28

Un proyecto imprescindible: preparan una serie documental sobre el asesinato de Federico García Lorca

Con motivo del 90 aniversario del asesinato del poeta, la televisión española prepara un documental en formato "true crime".

Imagen del documetal ficcionalizado, producido por la RTVE.&nbsp;

Imagen del documetal ficcionalizado, producido por la RTVE. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con motivo del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, la Radio Televisión Española (RTVE) anunció el inicio del rodaje de "Lorca, las horas perdidas", un documental en formato “true crime” que investigará la detención y ejecución del poeta granadino durante los primeros días de la Guerra Civil española.

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Según informó la corporación en un comunicado, la producción buscará “respuestas a incógnitas todavía abiertas” sobre uno de los episodios más enigmáticos y trascendentes de la historia contemporánea española. El proyecto combinará reconstrucciones dramáticas, una exhaustiva labor de documentación y testimonios de especialistas para abordar el crimen desde una perspectiva histórica y audiovisual contemporánea.

El actor Ángel Ruiz, quien ya interpretó a Lorca en las series de RTVE "El Ministerio del Tiempo" y "Ena", volverá a ponerse en la piel del escritor. La producción cuenta con la colaboración de El Rugido Producciones.

Qué se sabe del documental

RTVE explicó que la elección del formato “true crime” responde al objetivo de acercar al público una investigación que “trasciende la figura del escritor para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil”.

Lorca fue detenido la tarde del 16 de agosto de 1936 en la casa de la familia del también poeta Luis Rosales, en el centro de Granada. Fue fusilado pocos días después por fuerzas sublevadas, aunque la fecha exacta de su muerte no pudo establecerse con certeza. El biógrafo Ian Gibson sostiene que la ejecución pudo haber ocurrido en la madrugada del 18 de agosto, en algún punto de la carretera entre Víznar y Alfacar.

El cuerpo del autor de "Romancero gitano" y "La casa de Bernarda Alba" fue arrojado a una fosa común y nunca fue recuperado. A lo largo de las últimas décadas se realizaron varias excavaciones en el entorno del Parque Federico García Lorca de Alfacar, pero todas resultaron infructuosas.

Con "Lorca, las horas perdidas", RTVE se suma a las iniciativas conmemorativas por los 90 años de la muerte del poeta y vuelve a poner en el centro del debate la búsqueda de verdad y memoria sobre uno de los crímenes más simbólicos de la Guerra Civil española.

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