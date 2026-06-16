El documental de 2 horas de Netflix sobre una mujer que asesinó para fingir la pérdida de un embarazo

Basado en un caso real ocurrido en Estados Unidos, esta producción reconstruye una historia atravesada por engaños, obsesión y un crimen que conmocionó al país.

El documental de dos horas de Netflix sobre una mujer que asesinó para fingir la perdida de un embarazo

Una mentira sostenida durante meses, un falso embarazo y un crimen que estremeció a Estados Unidos son el eje de un documental que rápidamente comenzó a ganar reproducciones en Netflix. Con testimonios, imágenes de archivo y la reconstrucción de una investigación policial, la producción revela cómo una historia de engaños terminó en una tragedia

“Instinto maternal”, un documental de poco más de dos horas que reconstruye el caso de Taylor Parker, una mujer de Estados Unidos que durante meses fingió estar embarazada y llevó su mentira hasta un extremo impensado.

"Instinto maternal" el nuevo documental de Netflix. "Instinto maternal" el nuevo documental de Netflix. gentileza Con entrevistas, imágenes de archivo y testimonios de investigadores, la producción repasa uno de los episodios policiales más impactantes ocurridos en Texas en los últimos años.

El documental "Instinto maternal" en Netflix "Instinto maternal" el nuevo documental de Netflix. "Instinto maternal" el nuevo documental de Netflix. gentileza En 2019, Taylor Parker se instala en un pequeño pueblo del este de Texas y empieza una nueva relación de pareja. Allí construye una imagen de mujer exitosa y asegura provenir de una familia millonaria, mientras comparte en redes sociales una vida que poco tenía que ver con la realidad.

Con el paso del tiempo anuncia que está esperando un bebé y sostiene esa versión mediante certificados médicos falsificados, fotografías y hasta una prótesis de embarazo. Sin embargo, cuando la supuesta fecha de parto se acerca y las dudas empiezan a multiplicarse, la situación toma un giro dramático.