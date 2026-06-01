El fervor del Mundial invade el streaming: las películas y documentales que hay que ver antes del 11 de junio

Hay partidos que se vuelven recuerdos colectivos, goles que quedan en la retina y jugadores que, en un lapso de pocos días, terminan de convertirse en mitos populares. Y a todo ese fervor por cada Mundial, las plataformas de streaming responden vorazmente cada cuatro años, dando el contenido que los espectadores piden.

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Ahora, a pocos días de una nueva Copa del Mundo, parecen haber entendido esa pulsión y lanzaron una serie de producciones que exploran distintas caras de la pasión futbolera: algunas son estrenos, otras son títulos que tienen algunos años, pero ahora van a ser vistos con otra emoción.

A continuación, un pantallazo de la oferta pensada para quienes quieran llegar al 11 de junio con el corazón ya en "modo mundialista".

Estrenado el 28 de mayo en Netflix, "Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo" se propone recorrer la vida del arquero que se convirtió en una de las figuras más decisivas de la Selección Argentina.

La película dirigida por Gustavo Cova combina entrevistas, material de archivo y segmentos animados basados en ilustraciones de Liniers para reconstruir el camino de Emiliano Martínez desde sus orígenes en Mar del Plata hasta la consagración en Qatar.

El documental, que en pocas horas se convirtió en lo más visto de la plataforma, encuentra sus mejores momentos cuando se concentra en la dimensión humana del personaje: los sacrificios familiares, los años de incertidumbre en Inglaterra, los préstamos sucesivos que parecían alejarlo del sueño y la perseverancia que terminó convirtiéndolo en campeón del mundo.

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Las voces de su madre, su padre, su hermano Alejandro y su esposa Mandinha aportan una cercanía poco habitual en las producciones deportivas. También aparecen testimonios de Lionel Messi, Lionel Scaloni y Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección.

Más allá de las imágenes de gloria que ya forman parte del imaginario colectivo argentino, la película se detiene en los momentos de vulnerabilidad, los miedos y las dudas que atravesó el arquero antes de transformarse en el mito que ya es.

2- "Diego Maradona": el retrato definitivo de una leyenda

Netflix incorporará el próximo 4 de junio uno de los documentales más celebrados sobre la vida de Diego Maradona. Dirigida por el cineasta británico Asif Kapadia, la película se estrenó originalmente en 2019 y desde entonces ha sido considerada una de las aproximaciones más profundas y complejas al Diez.

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Lejos de construir una alabanza gratuita, el documental explora las múltiples dimensiones de Maradona a través de más de 500 horas de material de archivo inédito. El eje principal se sitúa en su etapa napolitana, el período en el que alcanzó la cima de su carrera deportiva mientras convivía con las presiones, contradicciones y excesos que marcarían su vida.

Kapadia utiliza imágenes de época para narrar la transformación de Diego en un fenómeno global, mostrando cómo el joven prodigio de Villa Fiorito terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia del deporte.

El resultado es un relato absorbente sobre la gloria, el poder, la fama y sus consecuencias.

3- "El método Scaloni"

La conquista de la Copa del Mundo en Qatar modificó para siempre la figura de Lionel Scaloni. Sin embargo, el camino hasta ese éxito estuvo lleno de cuestionamientos, incertidumbres y decisiones difíciles. Precisamente sobre ese recorrido se concentra "El método Scaloni", la serie documental que llegó el 28 de mayo al catálogo On Demand de Flow.

La producción, realizada junto a Virgen Films y BMC Consultores, está compuesta por tres episodios de media hora que buscan explicar cómo un cuerpo técnico inicialmente cuestionado terminó construyendo uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Selección Argentina.

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El gran atractivo de la serie es el acceso a testimonios exclusivos del propio Lionel Scaloni y de varios integrantes del plantel campeón del mundo. Aparecen reflexiones de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, además de las miradas de entrenadores como José Pekerman y Diego Simeone.

Más que una serie sobre fútbol, la propuesta funciona como un estudio sobre liderazgo, construcción de equipos y gestión emocional.

4- "México 86"

Cuando se habla de México 1986, la memoria argentina viaja inevitablemente hacia Diego Maradona, el Gol del Siglo y la conquista de la segunda estrella mundialista. Sin embargo, antes de que la pelota comenzara a rodar existió otra batalla, menos conocida pero igualmente decisiva.

Esa es la historia que recupera "México 86", largometraje que llegará a Netflix el 5 de junio. La película pone el foco en Martín de la Torre, un funcionario mexicano interpretado por Diego Luna, cuya obsesión por el fútbol lo llevó a desplegar una intensa operación política para conseguir que su país fuera sede del torneo.

Embed - México 86 | Tráiler oficial | Netflix

Entre la sátira política y el drama histórico, la película reconstruye las negociaciones, maniobras y estrategias que permitieron que México organizara por segunda vez una Copa del Mundo.

Para los argentinos, además, tiene un atractivo extra: observar cómo se gestó el escenario donde luego se escribiría una de las páginas más gloriosas del fútbol nacional.

Dos documentales que hicieron historia

"Elijo creer"

Disponible en HBO Max, "Elijo creer: El camino del campeón" se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas por los fanáticos de la Selección Argentina. El documental reconstruye la conquista del Mundial de Qatar 2022 desde la voz de sus propios protagonistas. Narrado por Ricardo Darín, el filme recorre la travesía de un equipo que logró devolver al fútbol argentino a la cima del mundo después de 36 años. La película reúne testimonios de Lionel Messi, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Enzo Fernández y Lionel Scaloni, entre otros integrantes del plantel campeón.

"Muchachos, la película de la gente"

Disponible en Disney+, "Muchachos, la película de la gente" propone el recorrido inverso del documental anterior: narrar la Copa del Mundo no desde sus protagonistas, sino desde quienes lo miraron.

La película dirigida por Jesús Braceras y narrada por Guillermo Francella toma como punto de partida un relato escrito por Hernán Casciari para construir una experiencia emocional que reconstruye los siete partidos del Mundial y la explosión popular que siguió a la obtención de la tercera estrella.