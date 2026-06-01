Llegó a Netflix la película sobre violencia de género que terminó en batalla judicial con sus protagonistas

Netflix incorporó a su catálogo una película que volvió a quedar en el centro de la escena, pero no solo por lo que sucedió en pantalla sino detrás de ella: l a historia sobre violencia de género , centro del filme, y el escandaloso conflicto judicial que enfrentó a sus protagonistas tras el estreno.

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"Romper el círculo" (It Ends with Us) es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Colleen Hoover. La producción, protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni, acaba de llegar a la plataforma de streaming y vuelve a captar la atención del público por la polémica que rodeó a los actores.

La película sigue la historia de Lily Bloom, una joven que parece haber encontrado el amor ideal junto a Ryle Kincaid. Sin embargo, lo que comienza como una relación apasionada se transforma progresivamente en un vínculo marcado por la violencia doméstica y el abuso emocional.

Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la película que se sumó a Netflix.

Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la película que se sumó a Netflix.

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Aunque durante su campaña promocional fue presentada por momentos como un drama romántico , la trama aborda temas vinculados a la violencia de género, los ciclos de abuso y las dificultades para romper relaciones dañinas.

El conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni

El éxito de la película quedó rápidamente opacado por las acusaciones cruzadas entre sus protagonistas.

Meses después del estreno, Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, quien además dirigió la película, por presunto acoso sexual e intimidación durante el proceso de producción. La denuncia generó una enorme repercusión en Hollywood y abrió un conflicto legal que se extendió durante meses.

Blake Lively y el director/actor Justin Baldoni en "Romper el círculo" Blake Lively y el director/actor Justin Baldoni en "Romper el círculo"

Baldoni respondió con acciones judiciales propias y negó las acusaciones. Sin embargo, sus presentaciones legales no prosperaron y el enfrentamiento entre ambos continuó ocupando titulares mucho después de que la película abandonara las salas de cine.

Un fenómeno de taquilla inesperado

Más allá de la controversia, "Romper el círculo" se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales de 2024. La película recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo, una cifra notable para una producción que contó con un presupuesto cercano a los 25 millones.

El fenómeno fue aún más llamativo porque gran parte de esa recaudación se consiguió antes de que trascendieran públicamente los conflictos entre Baldoni y Lively.