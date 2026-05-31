Netflix renueva por completo su catálogo: los 35 estrenos que llegan en junio

El catálogo se renueva con el regreso de producciones icónicas y el debut de Oasis, un thriller de lujo y misterio que llegará a la plataforma el 19 de junio.

Netflix inaugura la temporada de invierno en junio de 2026 con una ambiciosa lista de 35 lanzamientos. Entre los títulos más destacados se encuentran la segunda temporada de la acción real de Avatar y producciones españolas que buscan repetir el éxito de taquilla. Es el momento de planificar las maratones.

La llegada de Oasis el 19 de junio posiciona al servicio en el género del misterio ambientado en entornos de lujo, donde la seguridad de un complejo VIP para familias adineradas se ve comprometida por una desaparición repentina. Al mismo tiempo, el suspenso internacional se refuerza con Te encontraré, la nueva adaptación de Harlan Coben que narra la fuga carcelaria de un padre condenado injustamente tras descubrir que su hijo podría estar vivo.

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Regresos esperados y suspenso en alta mar El plato fuerte para los seguidores de la fantasía es la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, programada para el 25 de junio. En esta etapa crucial de la historia, Aang, Katara y Sokka deben convencer al Rey de la Tierra para unirse a la lucha contra el Señor del Fuego Ozai tras su victoria en el Norte. Por otro lado, para quienes buscan historias más pausadas y emotivas, la quinta temporada de Dulces magnolias retoma las vivencias en el pintoresco pueblo de Serenity el 11 de junio, manteniendo el foco en los fuertes vínculos de amistad entre sus tres protagonistas.

En el terreno cinematográfico, destaca el estreno de La desconocida, un filme de suspenso que explora la amnesia de una mujer hallada amordazada en un contenedor del puerto de Barcelona. Esta producción, protagonizada por Candela Peña y Ana Rujas, se estrena el 5 de junio y promete ser una de las piezas de género más sólidas del mes. El mismo día llega Turbulencia en la oficina, una propuesta de comedia romántica liderada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein que explora los conflictos de los adictos al trabajo cuando deciden seguir sus sentimientos.

image Los 35 estrenos de Netflix en junio: qué más llega a la plataforma La oferta mensual se complementa con una variedad notable que incluye desde cine con trasfondo histórico como México 86 hasta el esperado regreso de iconos de la cultura pop como Sonic 3. La plataforma también incorpora contenido de archivo de gran demanda, sumando todas las temporadas de Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales desde el primer día del mes. Con un total de 35 estrenos confirmados, la estrategia de Netflix busca cubrir sistemáticamente todos los perfiles de audiencia y géneros posibles durante el inicio de las vacaciones estivales. A continuación, se detallan 11 de los lanzamientos más relevantes del mes: Oasis (19 de junio): Un thriller en un complejo vacacional de lujo con un sistema de seguridad inexpugnable.

(19 de junio): Un thriller en un complejo vacacional de lujo con un sistema de seguridad inexpugnable. Te encontraré (18 de junio): Un hombre busca la verdad sobre su hijo tras fugarse de prisión.

(18 de junio): Un hombre busca la verdad sobre su hijo tras fugarse de prisión. Avatar: La leyenda de Aang - Temporada 2 (25 de junio): El equipo Avatar busca nuevos aliados contra la Nación del Fuego.

(25 de junio): El equipo Avatar busca nuevos aliados contra la Nación del Fuego. Dulces magnolias - Temporada 5 (11 de junio): Nuevos dilemas personales en el pueblo de Serenity.

(11 de junio): Nuevos dilemas personales en el pueblo de Serenity. La desconocida (5 de junio): Una detective investiga la identidad de una mujer sin memoria.

(5 de junio): Una detective investiga la identidad de una mujer sin memoria. Turbulencia en la oficina (5 de junio): Comedia romántica sobre un idilio secreto en el trabajo.

(5 de junio): Comedia romántica sobre un idilio secreto en el trabajo. México 86 (5 de junio): La historia detrás de cómo México consiguió la sede del mundial.

(5 de junio): La historia detrás de cómo México consiguió la sede del mundial. Mensajes de voz para Isabelle (19 de junio): Confesiones telefónicas que terminan en manos de un desconocido.

(19 de junio): Confesiones telefónicas que terminan en manos de un desconocido. Maridos en acción (19 de junio): Una misión de rescate liderada por el exmarido y el marido actual de una mujer.

(19 de junio): Una misión de rescate liderada por el exmarido y el marido actual de una mujer. My Hero Academia - Temporada 6 (1 de junio): Continúan las aventuras de los estudiantes de la Academia U.A.

(1 de junio): Continúan las aventuras de los estudiantes de la Academia U.A. Sonic 3 (10 de junio): El erizo azul vuelve con una nueva aventura cinematográfica.