Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Las cáscaras de papa suelen terminar en la basura, pero pueden servir para algo más que el compost. Con agua caliente, un poco de sal gruesa y unos minutos de hervor, este descarte de casa ayuda a aflojar manchas oscuras, grasa pegada y restos quemados en ollas y sartenes.
La papa contiene almidón, una sustancia que ayuda a ablandar la suciedad, y su cáscara tiene una textura que, combinada con agua caliente o sal, actúa como un abrasivo suave. De esta manera, es posible desprender manchas sin dañar el material de las ollas o sartenes.
En qué ollas funciona mejor
Este truco funciona mejor en ollas de acero inoxidable, aluminio común, hierro o superficies resistentes que no tengan recubrimiento antiadherente. En esos materiales, las cáscaras de papa, el agua caliente y la sal pueden ayudar a aflojar grasa pegada, manchas oscuras y restos quemados sin necesidad de usar productos abrasivos.
Dónde no conviene usarlo
No conviene aplicarlo en sartenes con teflón o superficies antiadherentes delicadas, porque la sal gruesa y el frotado pueden rayar el recubrimiento. En esos casos, es mejor usar agua tibia, detergente suave y una esponja blanda, sin raspar ni hervir la preparación por mucho tiempo.