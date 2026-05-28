Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo

Con agua caliente y un poco de sal, este descarte de cocina puede ayudar a aflojar grasa, manchas oscuras y restos pegados.

Las cáscaras de papa suelen terminar en la basura, pero pueden servir para algo más que el compost. Con agua caliente, un poco de sal gruesa y unos minutos de hervor, este descarte de casa ayuda a aflojar manchas oscuras, grasa pegada y restos quemados en ollas y sartenes.

La papa contiene almidón, una sustancia que ayuda a ablandar la suciedad, y su cáscara tiene una textura que, combinada con agua caliente o sal, actúa como un abrasivo suave. De esta manera, es posible desprender manchas sin dañar el material de las ollas o sartenes.

Ingredientes necesarios Cáscaras de 2 o 3 papas (frescas)

Agua caliente

1 cucharada de sal gruesa (opcional, para manchas más difíciles)

Esponja o paño de cocina image

En qué ollas funciona mejor Este truco funciona mejor en ollas de acero inoxidable, aluminio común, hierro o superficies resistentes que no tengan recubrimiento antiadherente. En esos materiales, las cáscaras de papa, el agua caliente y la sal pueden ayudar a aflojar grasa pegada, manchas oscuras y restos quemados sin necesidad de usar productos abrasivos.

Dónde no conviene usarlo No conviene aplicarlo en sartenes con teflón o superficies antiadherentes delicadas, porque la sal gruesa y el frotado pueden rayar el recubrimiento. En esos casos, es mejor usar agua tibia, detergente suave y una esponja blanda, sin raspar ni hervir la preparación por mucho tiempo.

Cómo usarlas sin rayar ollas ni sartenes Cada vez que peles papas, guardá las cáscaras en un recipiente limpio. No es necesario que sean perfectas: lo importante es que estén frescas. Si la olla o sartén tiene manchas quemadas en el fondo, llenala con agua y agregá las cáscaras de papa. Llevá a hervor durante 15 minutos. El almidón liberado en el agua ayuda a ablandar los restos pegados. Dejar enfriar un poco: apagá el fuego y dejá que el agua tibia actúe unos minutos más. Luego tirá el líquido junto con las cáscaras. Tomá un puñado de cáscaras frescas y usalas directamente como si fueran una esponja. Frotá en círculos sobre las manchas. Si la suciedad es muy persistente, agregá una cucharada de sal gruesa para potenciar el efecto abrasivo. Después de frotar, enjuagá con agua caliente y terminá de limpiar con una esponja suave y unas gotas de detergente. Secar al instante: para que no queden marcas de agua ni se oxide el material, secá la olla o sartén con un paño limpio. limpiar ollas Limpiá las ollas de tu cocina con cáscaras de papa. Tips extra para mejores resultados Si la olla tiene manchas de grasa , podés agregar unas gotas de jugo de limón al agua con cáscaras de papa. Esto potencia el efecto desengrasante.

, podés agregar unas gotas de jugo de limón al agua con cáscaras de papa. Esto potencia el efecto desengrasante. Para sartenes de hierro o acero inoxidable, evitá usar esponjas de metal : las cáscaras cumplen la misma función sin arruinar la superficie.

: las cáscaras cumplen la misma función sin arruinar la superficie. Repetí el proceso una vez por mes en ollas muy usadas: además de limpiar, ayuda a mantenerlas en buen estado por más tiempo.