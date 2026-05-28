Alemania se une a Estados Unidos en el cambio energético mientras el gas pierde terreno ante bombas de calor 5 veces más eficientes

Mientras Nueva York pausa su ley por juicios, las bombas de calor se consolidan como una opción hasta cinco veces más eficiente que las calderas tradicionales.

Bombas de calor, la alternativa al gas que Estados Unidos y Alemania ya empezó a incorporar.

Alemania y Estados Unidos han iniciado el retiro progresivo de los calentadores de gas en favor de las bombas de calor. Aunque Nueva York ya legisló la obligatoriedad de edificios eléctricos, litigios judiciales han retrasado su implementación. Esta transición tecnológica redefine las facturas energéticas y los hábitos de consumo en millones de hogares.

Nueva York frena la ley de edificios eléctricos por litigios judiciales Para finales de mayo de 2026, la calefacción a gas dejó de ser la opción automática en mercados clave. En Nueva York, la Ley de Edificios Totalmente Eléctricos buscaba prohibir el gas en construcciones nuevas de hasta siete pisos a partir de este año. Sin embargo, un acuerdo en un tribunal federal pausó su ejecución mientras avanzan las apelaciones, evidenciando la complejidad de aplicar normas climáticas en medio de crisis habitacionales.

Alemania también ajustó su rumbo político tras declarar las bombas de calor como tema de interés nacional. Originalmente, el país exigía que los nuevos sistemas de calefacción funcionaran con al menos un 65% de energía renovable. No obstante, una propuesta reciente del gabinete busca flexibilizar esta norma, permitiendo a los propietarios elegir entre biomasa, distritos térmicos e incluso sistemas híbridos de gas y petróleo bajo ciertas condiciones.

image

La ventaja tecnológica de transferir calor frente a la combustión tradicional A diferencia de las calderas de gas, estos dispositivos no generan calor mediante combustión, sino que lo mueven desde el aire exterior, el suelo o el agua hacia el interior del hogar. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los modelos actuales son entre tres y cinco veces más eficientes que los sistemas de gas natural.