26 de mayo de 2026 - 15:54

Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Con huevo, avena y yogur o leche, se puede preparar un pan rápido, esponjoso y sin horno para resolver el desayuno.

Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)
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El resultado es un pan chico, tipo tortita salada o neutra, ideal para cortar al medio y rellenar.

Ingredientes para una porción

  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena.
  • 1 cucharada de yogur natural, leche o queso untable.
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • Opcional: semillas, orégano, chía o queso rallado.
Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

Paso a paso para hacerlo en sartén

  • Batí el huevo en un bowl chico.
  • Agregá la avena, el yogur o leche, el polvo de hornear y la sal.
  • Mezclá hasta formar una preparación espesa.
  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
  • Aceitá apenas la superficie o usá rocío vegetal.
  • Volcá la mezcla y tapá la sartén.
  • Cociná 2 minutos de un lado.
  • Dalo vuelta con espátula y cociná 1 minuto más.

Cómo saber si quedó bien cocido

El pan debe quedar firme por fuera y apenas esponjoso por dentro. Si está húmedo en el centro, conviene dejarlo un minuto más a fuego bajo.

El error más común es usar fuego fuerte. Eso quema la base rápido y deja cruda la parte interna.

Con qué acompañarlo

Para una versión salada, se puede rellenar con queso, tomate, palta, huevo revuelto o jamón cocido. Para una versión dulce, queda bien con mantequilla de maní, mermelada o banana pisada.

Si se busca una opción más saciante, se pueden sumar semillas o usar yogur griego. Si se quiere más liviano, alcanza con leche y avena fina.

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