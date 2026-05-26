Un pan saludable hecho en sartén puede salvar la mañana cuando no hay tiempo, no queda pan fresco o se busca una opción más casera para acompañar el café con leche. Se prepara en pocos minutos y no necesita horno. La receta combina ingredientes simples: huevo, avena, un poco de yogur o leche y polvo de hornear.
El resultado es un pan chico, tipo tortita salada o neutra, ideal para cortar al medio y rellenar.
Ingredientes para una porción
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena.
- 1 cucharada de yogur natural, leche o queso untable.
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- Opcional: semillas, orégano, chía o queso rallado.
Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)
Paso a paso para hacerlo en sartén
- Batí el huevo en un bowl chico.
- Agregá la avena, el yogur o leche, el polvo de hornear y la sal.
- Mezclá hasta formar una preparación espesa.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
- Aceitá apenas la superficie o usá rocío vegetal.
- Volcá la mezcla y tapá la sartén.
- Cociná 2 minutos de un lado.
- Dalo vuelta con espátula y cociná 1 minuto más.
Cómo saber si quedó bien cocido
El pan debe quedar firme por fuera y apenas esponjoso por dentro. Si está húmedo en el centro, conviene dejarlo un minuto más a fuego bajo.
El error más común es usar fuego fuerte. Eso quema la base rápido y deja cruda la parte interna.
Con qué acompañarlo
Para una versión salada, se puede rellenar con queso, tomate, palta, huevo revuelto o jamón cocido. Para una versión dulce, queda bien con mantequilla de maní, mermelada o banana pisada.
Si se busca una opción más saciante, se pueden sumar semillas o usar yogur griego. Si se quiere más liviano, alcanza con leche y avena fina.