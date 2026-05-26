Un pan saludable hecho en sartén puede salvar la mañana cuando no hay tiempo , no queda pan fresco o se busca una opción más casera para acompañar el café con leche . Se prepara en pocos minutos y no necesita horno. La receta combina ingredientes simples: huevo, avena, un poco de yogur o leche y polvo de hornear.

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El resultado es un pan chico, tipo tortita salada o neutra, ideal para cortar al medio y rellenar.

Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

El pan debe quedar firme por fuera y apenas esponjoso por dentro. Si está húmedo en el centro, conviene dejarlo un minuto más a fuego bajo.

El error más común es usar fuego fuerte. Eso quema la base rápido y deja cruda la parte interna.

Con qué acompañarlo

Para una versión salada, se puede rellenar con queso, tomate, palta, huevo revuelto o jamón cocido. Para una versión dulce, queda bien con mantequilla de maní, mermelada o banana pisada.

Si se busca una opción más saciante, se pueden sumar semillas o usar yogur griego. Si se quiere más liviano, alcanza con leche y avena fina.