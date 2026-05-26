La ducha clásica pasó de moda: así es la nueva tendencia en baños para este 2026

Aunque las cabinas cerradas fueron el estándar de modernidad, ahora se consideran estrechas y difíciles de limpiar frente a los nuevos baños de superficie única.

La ducha tradicional pasó de moda. Esto es lo que la reemplaza.

Los hogares en Europa comenzaron a retirar las cabinas de ducha tradicionales para adoptar un concepto de superficie única y abierta. Esta transformación eliminó los platos de ducha y las paredes cerradas, priorizando el uso de cristales fijos que permitieron una mayor amplitud visual en los baños más pequeños del continente.

De la cabina cerrada al baño de superficie continua Durante años, la cabina de ducha cerrada se consolidó como la opción moderna que sustituyó a la bañera en las viviendas con pocos metros cuadrados. Sin embargo, los propietarios detectaron desventajas funcionales en este modelo, sintiéndolo como un espacio estrecho que fragmentaba el ambiente y dificultaba el movimiento. La tendencia actual se desplazó hacia soluciones de "våtrom" (sala húmeda), donde el baño se proyectó como una superficie continua capaz de soportar el agua en su totalidad.

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En estos nuevos diseños, desaparecieron los platos de ducha y los marcos cerrados. En su lugar, se instalaron paredes de cristal simples que protegieron de las salpicaduras sin aislar completamente la zona de aseo. Este cambio generó una estética más limpia y una sensación de mayor flujo de aire, atrayendo especialmente a quienes buscaron un interiorismo minimalista y funcional.

El reto técnico de la inclinación del suelo y la ventilación La implementación de esta infraestructura requirió una planificación más rigurosa que la de una instalación convencional. Al permitir que el agua se moviera con mayor libertad por la superficie, el suelo debió contar con una inclinación exacta hacia el desagüe. Los técnicos advirtieron que una mala ejecución de este declive convirtió rápidamente la solución en un problema doméstico poco práctico.

image Los materiales seleccionados para estas obras debieron resistir la humedad constante y facilitar una limpieza que, al carecer de rieles o esquinas estrechas, resultó más sencilla para las familias. Además, se priorizó la instalación de sistemas de ventilación eficientes para evitar la acumulación de vapor, un factor que aumentó el riesgo de problemas estructurales por humedad si no se manejaba correctamente. Por qué esta reforma vale la inversión Aunque este tipo de reformas resultó habitualmente más costosa y exigió una mayor precisión en el montaje, la tendencia se consolidó por su capacidad para modernizar el espacio. Los usuarios valoraron que, al eliminar los obstáculos físicos, el baño no solo pareció más grande, sino que funcionó mejor en la rutina diaria. El cambio en el gusto de los consumidores europeos reflejó una búsqueda de ambientes menos saturados y de mantenimiento simplificado.