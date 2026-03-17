Adiós a la ducha tradicional: cómo es la "lavadora humana" japonesa que te baña y seca en 15 minutos

El dispositivo utiliza sensores biométricos para medir el ritmo cardíaco y ajusta el agua, la luz y el sonido mediante inteligencia artificial en cada sesión.

Decile adiós a la ducha tradicional. La nueva moda es entrar en una cápsula, sentarse cómodamente y dejar que una máquina se encargue de todo el aseo personal ya no es ciencia ficción. Una empresa japonesa presentó un dispositivo capaz de lavar y secar el cuerpo humano en solo quince minutos, integrando inteligencia artificial para transformar la higiene diaria en una experiencia de bienestar personalizada.

La empresa Science Co., con sede en Osaka, presentó este innovador prototipo que promete jubilar a la ducha convencional. Se trata de una cabina cerrada donde el usuario se ubica en posición sedente mientras el sistema automatizado gestiona cada etapa del lavado. Aunque el concepto parece extraído de una película futurista, la idea original surgió hace más de cincuenta años en la Expo de Osaka de 1970.

image Sensores biométricos y el poder de las microburbujas El corazón tecnológico de este aparato reside en su sistema de microburbujas extremadamente finas. A diferencia del agua corriente, estas partículas microscópicas poseen la propiedad física de penetrar con mayor facilidad en los poros de la piel para remover la suciedad y las impurezas de manera delicada. Este mecanismo elimina la necesidad de frotar mecánicamente el cuerpo, reduciendo la irritación cutánea y permitiendo que la limpieza sea profunda pero superficialmente suave.

Mientras el agua circula, una red de sensores biométricos integrados en la estructura monitorea en tiempo real la frecuencia cardíaca y otros parámetros fisiológicos del ocupante. Estos datos son procesados por un algoritmo de inteligencia artificial que interpreta el estado de ánimo o el nivel de estrés de la persona. En respuesta, la máquina regula automáticamente la temperatura del agua, la intensidad de los chorros, la iluminación interna y hasta los sonidos ambientales para crear una atmósfera de relajación total.

image Higiene y bienestar en quince minutos de ciclo La integración de estas funciones busca unificar tres actos que habitualmente ocurren por separado: la limpieza física, el relax y el control preventivo de la salud. El sistema no solo garantiza que la persona salga impecable, sino que aprovecha ese intervalo de tiempo para evaluar la calidad del descanso y las constantes vitales. Es una aplicación práctica de la tecnología orientada a simplificar gestos universales y cotidianos a través de la asistencia automatizada.

Al finalizar el proceso de lavado y tratamiento tipo spa, la cabina activa un sistema de secado integral de alta eficiencia. Esto permite que el usuario abandone el dispositivo totalmente seco y listo para vestirse, completando el ciclo total en aproximadamente un cuarto de hora. Si bien todavía se debate si este tipo de dispositivos llegará a ser masivo en los hogares, el proyecto demuestra cómo la automatización busca transformar la intimidad del baño en un centro de datos para el bienestar.