16 de marzo de 2026 - 15:14

Revisá el placard de tu abuela: el abrigo que estará en tendencia este otoño invierno 2026

El otoño-invierno 2026 vuelve a demostrar que las tendencias muchas veces están más cerca de lo que creemos.

suéter textualizado
Por Daniela Leiva

La moda tiene algo cíclico que ya no sorprende, y es que muchas de las tendencias que aparecen en las pasarelas o en las redes sociales en realidad ya existieron antes. Este otoño-invierno 2026 vuelve a confirmarlo con una prenda que probablemente muchas personas ya vieron en el placard de sus abuelas o madres, o incluso propios.

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Se trata de la chaqueta en punto texturizado, un abrigo tejido que regresa con fuerza y se convierte en uno de los favoritos de la temporada.

A simple vista puede parecer una prenda clásica o incluso algo retro, pero justamente ese es su encanto. Las chaquetas de punto con textura —esas que tienen relieves, tramas marcadas o tejidos gruesos— se alinean con una tendencia que viene creciendo en la moda: la búsqueda de piezas más auténticas, cómodas y con un aire artesanal.

suéter textualizado 1

¿Por qué están en tendencia este otoño-invierno?

Primero, porque encajan perfectamente con el estilo que domina la temporada: looks cálidos, texturas visibles y prendas que transmiten confort. Después de años donde la moda apostó por materiales más técnicos o minimalistas, ahora aparecen tejidos con volumen y detalles que llaman la atención.

Además, el auge de la moda circular y de las prendas vintage también influye. Muchas personas empiezan a mirar el placard familiar en busca de piezas que puedan volver a usarse.

chqueta en punto texturizado

Las chaquetas de punto texturizado son un ejemplo perfecto: suelen ser prendas bien confeccionadas, duraderas y con un estilo atemporal que hoy vuelve a verse moderno.

Otro motivo de su regreso es la versatilidad. La chaqueta de punto texturizado funciona como una prenda intermedia perfecta para el otoño y el invierno. Abriga lo suficiente, pero no tiene la estructura rígida de un tapado pesado. Eso la convierte en una opción ideal para usar en capas.

¿Cómo llevarla este otoño 2026?

  1. Una de las formas más simples es combinarla con jeans y una remera básica. El contraste entre la textura del tejido y la simpleza del resto del look genera un outfit equilibrado y moderno.
  2. También queda muy bien con pantalones sastreros o de vestir. En ese caso, la chaqueta aporta un toque más relajado al conjunto y rompe con la formalidad del look de oficina.
    chaqueta punto texturizado
  3. Otra opción que se ve mucho esta temporada es usarla con vestidos largos o faldas midi. El tejido grueso suma calidez y crea una mezcla interesante entre lo femenino y lo casual.
  4. En cuanto a colores, los tonos neutros dominan la escena. Beige, crudo, marrón, gris o crema son los más buscados porque permiten combinar la prenda con casi todo. Sin embargo, también aparecen versiones en verde oliva, bordó o azul profundo.

La textura es el verdadero diferencial. Puntos gruesos, trenzas tejidas, relieves y patrones geométricos hacen que la prenda tenga presencia incluso dentro de un look sencillo.

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