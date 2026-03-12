El corte de pelo en tendencia este otoño 2026 que favorece a mujeres con rostro redondo, cuadrado u ovalado

Elegante, versátil y favorecedor para distintos tipos de rostro, este estilo de corte de cabello se perfila como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Cada temporada trae un nuevo corte de pelo que se vuelve protagonista y este otoño 2026 hay uno que empieza a ganar cada vez más terreno por una razón muy simple: el long bob. Un estilo que combina elegancia, practicidad y versatilidad, y que además favorece a distintos tipos de rostro, desde los redondos hasta los cuadrados u ovalados.

El long bob es una versión más larga del clásico bob. A diferencia del corte recto tradicional, que suele quedar a la altura de la mandíbula, el long bob se lleva unos centímetros más abajo, generalmente entre la mandíbula y los hombros. Esa longitud intermedia lo convierte en un corte fácil de mantener y muy adaptable a diferentes estilos.

¿Por qué está en tendencia este otoño? En parte porque responde a una búsqueda muy actual dentro de la moda y la belleza: cortes simples, elegantes y fáciles de peinar. Después de años donde convivieron melenas muy largas con estilos muy cortos o radicales, el long bob aparece como un punto de equilibrio.

También tiene ventaja la de ser moderno sin resultar arriesgado. Muchas mujeres quieren renovar su look pero sin un cambio drástico. El long bob permite actualizar el cabello, ganar movimiento y frescura, sin tener que cortar demasiado largo.

corte de pelo long bob Otra razón de su popularidad es que funciona muy bien con distintas texturas de pelo. Ya sea lacio, ondulado o con rulos suaves, este corte mantiene una forma equilibrada y estilizada. Por eso se convirtió en uno de los favoritos de estilistas y peluqueros.

En cuanto a los tipos de rostro, el long bob tiene un plus importante En rostros redondos , el largo por debajo de la mandíbula genera un efecto visual que alarga la cara. Si además se suma una leve capa frontal o un flequillo cortina, el resultado es aún más favorecedor.

En rostros cuadrados, el movimiento del corte suaviza las líneas más marcadas del rostro. Las puntas ligeramente desfiladas o un peinado con ondas suaves ayudan a equilibrar la estructura facial.

En rostros ovalados, que suelen ser los más versátiles, el long bob simplemente potencia la forma natural del rostro. Puede llevarse recto, con capas o incluso con raya al medio sin perder armonía. ¿Cómo llevarlo este otoño 2026? Una de las versiones más vistas es el long bob recto, con puntas apenas desfiladas y raya al medio. Este estilo minimalista transmite elegancia y funciona muy bien tanto para looks formales como informales.

Otra opción muy popular es el long bob con ondas suaves. Este peinado aporta volumen y movimiento, logrando un efecto natural que se adapta perfecto a los looks de temporada.

Para quienes buscan un toque más moderno, el long bob también puede llevarse con flequillo cortina o con raya al costado. Estos detalles cambian completamente la expresión del corte y permiten adaptarlo a distintos estilos. corte de pelo long bob Además, es un corte muy fácil de mantener. No requiere un peinado demasiado elaborado y se adapta bien al crecimiento del cabello, algo que muchas personas valoran a la hora de elegir un nuevo look. El long bob demuestra que un corte simple, bien ejecutado y adaptable puede convertirse en el favorito de la temporada.