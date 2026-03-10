10 de marzo de 2026 - 12:12

Murió la remera oversize: la nueva tendencia que llega desde Europa para este Otoño 2026

Este otoño 2026 la moda vuelve a jugar con las proporciones. Las prendas amplias ahora se combinan con piezas más ajustadas que ayudan a definir el look.

Por Daniela Leiva

Durante las últimas temporadas, la remera oversize fue una de las prendas favoritas del guardarropas casual. Amplia, cómoda y fácil de combinar, se volvió casi un uniforme urbano. Sin embargo, la moda siempre cambia y este otoño 2026 trae un giro claro: las remeras ajustadas y las llamadas baby tee se posicionan como una de las tendencias de la temporada.

La baby tee es una remera de corte pequeño, generalmente más corta y ceñida al cuerpo que las tradicionales. Tiene mangas cortas, un ajuste que marca la silueta y un aire noventoso que remite directamente a la estética de finales de los 90 y principios de los 2000. Esa mezcla de nostalgia y modernidad es justamente uno de los factores que explica su regreso.

¿Por qué están en tendencia las remeras baby tee?

En gran parte porque la moda vuelve a explorar las siluetas más definidas. Después de varios años dominados por prendas amplias —como pantalones baggy, sweaters oversize o remeras XXL— aparece una nueva búsqueda estética que equilibra volumen con prendas más ajustadas.

Además, la influencia del revival dosmilero sigue marcando el ritmo de la moda. Las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, están llenas de looks inspirados en esa época: jeans de tiro medio, cinturones protagonistas, lentes pequeños y, por supuesto, las clásicas baby tee. La diferencia es que ahora se reinterpretan con un enfoque más minimalista y sofisticado.

Las colecciones internacionales también acompañan esta tendencia. Firmas como Miu Miu, Prada y Coperni incluyeron remeras ajustadas en distintos looks de pasarela, demostrando que esta prenda puede ser mucho más versátil de lo que parece.

Otra razón de su popularidad es que son fáciles de combinar y funcionan en distintos contextos. Una remera ajustada básica puede transformar un outfit simple en algo más moderno y actual.

¿Cómo llevarlas este otoño 2026?

  • Una de las combinaciones más vistas es con pantalones de tiro alto o jeans wide leg. El contraste entre la parte superior ajustada y el volumen del pantalón crea una silueta equilibrada que estiliza la figura.
  • También funcionan muy bien con faldas largas o midi. Una baby tee blanca combinada con una falda satinada y botas genera un look femenino, moderno y fácil de adaptar tanto para el día como para la noche.
  • Para quienes prefieren algo más relajado, la opción es usarla con pantalones cargo o joggers. El resultado mantiene la comodidad pero suma un toque más definido en la parte superior.
  • En cuanto a colores, los básicos siguen siendo los más buscados: blanco, negro, gris y tonos neutros. Sin embargo, también aparecen versiones con pequeños estampados, logos discretos o detalles retro que refuerzan la inspiración noventosa.
