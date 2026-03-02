Adiós al animal print leopardo: la nueva tendencia de estampado que estará de moda este otoño-invierno 2026

Este otoño-invierno 2026 no se despide del animal print, pero sí cambia de protagonista: el estampado de serpiente pisa fuerte y se convierte en la nueva obsesión.
El animal print reptil se impone este otoño-invierno
La tendencia ya se insinuaba en los meses más cálidos, pero ahora queda confirmada. El print reptil, con su trama irregular y su paleta que va del gris al marrón, pasando por verdes apagados y tonos piedra, aparece como la opción más elegante y sofisticada de la temporada. Tiene carácter, pero no resulta tan predecible como el leopardo.
Este estampado está en tendencia porque combina dos cosas que hoy la moda busca todo el tiempo: impacto visual y versatilidad. El estampado de serpiente logra destacarse sin caer en lo obvio. No es tan explosivo como el leopardo tradicional ni tan llamativo como otros prints. Tiene un aire más refinado, más urbano, más adulto.
En las últimas colecciones internacionales se vio con claridad. Firmas como Gabriela Hearst, Roberto Cavalli y Stella McCartney lo incorporaron en vestidos largos, botas de caña alta, tapados estructurados y accesorios protagonistas. El mensaje fue contundente: el reptil reemplaza al felino.
Además, el contexto acompaña. Este otoño-invierno 2026 viene marcado por siluetas más limpias, tonos neutros y prendas de líneas simples. En ese escenario, el print de serpiente funciona como el detalle justo para romper la monotonía sin exagerar. Eleva un conjunto de jeans y sweater básico, transforma un look total black y le suma textura a un outfit monocromático en gris o beige.
Cómo llevar este animal print sin caer en excesos
La respuesta es simple: elegir una sola pieza protagonista. Un tapado snake print combinado con pantalón sastrero negro y botas lisas ya resuelve todo. También funciona en accesorios: botas, carteras o cinturones con efecto reptil aportan carácter sin sobrecargar.
Para quienes prefieren algo más discreto, las blusas o camisas con este estampado en tonos apagados son una gran opción para la oficina. Combinadas con un blazer liso y pantalón recto, logran un equilibrio perfecto entre tendencia y sobriedad.
En looks nocturnos, el estampado de serpiente en vestidos ajustados o faldas midi suma sensualidad con un toque sofisticado. La clave está en mantener el resto del estilismo simple: maquillaje neutro, accesorios mínimos y calzado liso.
Otro punto a favor es que este print dialoga muy bien con las texturas del invierno. Cuero, lana, gamuza y denim oscuro potencian su efecto. Incluso puede mezclarse con tejidos gruesos para un contraste interesante.
El leopardo no desaparece por completo. Sigue siendo un clásico dentro del universo animal print. Pero este año deja de ser la estrella indiscutida. El estampado de serpiente se impone como la alternativa más moderna, elegante y versátil.