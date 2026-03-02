Adiós al animal print leopardo: la nueva tendencia de estampado que estará de moda este otoño-invierno 2026

La nueva temporada otoño-invierno cambia de piel y todo indica que un nuevo estampado llegó para quedarse.

Durante años fue el rey absoluto del guardarropas audaz. El animal print leopardo apareció en tapados, vestidos, botas, carteras y hasta en pantalones sastreros. Se volvió un clásico moderno, un comodín para levantar cualquier look neutro. Pero la moda siempre necesita una vuelta de tuerca.

Este otoño-invierno 2026 no se despide del animal print, pero sí cambia de protagonista: el estampado de serpiente pisa fuerte y se convierte en la nueva obsesión.

El animal print reptil se impone este otoño-invierno La tendencia ya se insinuaba en los meses más cálidos, pero ahora queda confirmada. El print reptil, con su trama irregular y su paleta que va del gris al marrón, pasando por verdes apagados y tonos piedra, aparece como la opción más elegante y sofisticada de la temporada. Tiene carácter, pero no resulta tan predecible como el leopardo.

Este estampado está en tendencia porque combina dos cosas que hoy la moda busca todo el tiempo: impacto visual y versatilidad. El estampado de serpiente logra destacarse sin caer en lo obvio. No es tan explosivo como el leopardo tradicional ni tan llamativo como otros prints. Tiene un aire más refinado, más urbano, más adulto.

estampado de serpiente En las últimas colecciones internacionales se vio con claridad. Firmas como Gabriela Hearst, Roberto Cavalli y Stella McCartney lo incorporaron en vestidos largos, botas de caña alta, tapados estructurados y accesorios protagonistas. El mensaje fue contundente: el reptil reemplaza al felino.