Moda. Los pantalones sastreros de pierna recta se imponen en 2026: cómo elegirlos, combinarlos y lograr looks prolijos sin esfuerzo.

En 2026, el “uniforme cómodo” cambia: en lugar de calzas, gana protagonismo el pantalón sastrero de pierna recta, más versátil y favorecedor. La clave de esta tendencia es que estructura el look sin perder comodidad, y funciona tanto para oficina como para salida.

Qué son los pantalones sastreros de pierna recta y por qué reemplazan a los leggings Son pantalones con caída prolija, cintura definida y una línea recta desde la cadera hasta el ruedo (sin “chupín” y sin campana marcada). El reemplazo no es por “moda caprichosa”: muchas estilistas y asesoras de imagen los eligen porque ordenan la silueta, elevan cualquier remera básica y se adaptan a distintos cuerpos.

Además, encajan perfecto con una tendencia fuerte: looks más “pulidos” pero fáciles, con prendas que sirven para varios planes en el mismo día.

Murieron los leggings una nueva tendencia para la temporada 2026 (3) Cómo elegir el modelo correcto para que quede bien Tiro : medio o alto, para que la cintura quede firme y no se marque de más.

Tela : sastrería con algo de elasticidad (tipo “sarga” o mezcla con spandex) suma comodidad real.

Pinzas : si las tiene, que no abran raro; tienen que acompañar la caída, no inflar.

Ruedo : ideal apenas “besando” el empeine; si se arruga mucho en el tobillo, suele quedar largo.

Color: negro, gris, azul marino y beige son los más combinables; después podés sumar uno “statement”. Tip práctico: si estás entre dos talles, priorizá el que no tire en cadera/tiro. Lo de “ajustar cintura” es más fácil que corregir tironeos.

Cómo combinarlo en 2026: 6 fórmulas simples que siempre funcionan Remera básica + blazer corto : resuelve un look prolijo en 2 minutos.

Camisa suelta metida adelante : efecto estilizado sin rigidez.

Suéter fino al cuerpo + zapato con punta : perfecto para oficina o cena.

Top o musculosa + campera de cuero : equilibrio entre sastrería y actitud.

Buzo liso + zapatillas urbanas : la versión 2026 del “casual” (cómodo pero más armado).

Chaleco sastrero + sandalias: ideal para días de calor, sin perder elegancia. En calzado, lo más “2026” es alternar entre zapatilla limpia, mocasín y botita según el plan. Con los tres, la pierna recta se luce.

Murieron los leggings una nueva tendencia para la temporada 2026 (2) Qué tener en cuenta para que se vea moderno El error común es hacerlo demasiado clásico. Para que se vea actual: Sumá una prenda relajada (remera, buzo, tejido) o un accesorio con personalidad.

Evitá que todo sea “oficina”: si el pantalón es formal, bajalo con zapatillas o denim arriba.

Cuidá la proporción: si el pantalón es recto y amplio, arriba conviene algo más corto o definido.