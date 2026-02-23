No es nadar: la rutina simple de 3 ejercicios para fortalecer la fuerza de brazos de adultos mayores

Incorporar rutinas de ejercicios adaptadas a cada etapa de la vida permite transitar el envejecimiento con mayor vitalidad, estabilidad y participación social.

Después de los 60 años, es importante fortalecer los brazos y alcanza con una rutina breve de ejercicios, consistente y técnicamente bien ejecutada en casa. La pérdida progresiva de masa muscular afecta al tren superior y puede impactar en tareas cotidianas como cargar bolsas, abrir frascos o incorporarse desde una silla.

La buena noticia es que el músculo conserva capacidad de adaptación a cualquier edad si recibe el estímulo adecuado. El American College of Sports Medicine sostiene que los adultos mayores deben realizar ejercicios de fortalecimiento al menos dos veces por semana, trabajando los principales grupos musculares.

En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud recomienda incluir actividades de fuerza como parte de la rutina semanal para preservar la funcionalidad y reducir el riesgo de discapacidad. No se trata de hipertrofia estética, sino de mantener autonomía.

Tres ejercicios de bajo impacto que estimulan bíceps, tríceps y musculatura del hombro 1-Flexiones contra la pared Colocarse de pie frente a una pared, apoyar las manos a la altura del pecho y separar ligeramente los pies hacia atrás. Flexionar los codos acercando el cuerpo de manera controlada y luego extenderlos para volver a la posición inicial. Realizar 3 series de 8 a 12 repeticiones. Mantener el cuerpo alineado, sin arquear la zona lumbar, y descender en al menos dos segundos para favorecer el trabajo muscular. Embed - Flexiones en Pared 2-Curl de bíceps con mancuernas o botellas De pie o sentado, sostener una carga liviana con los brazos extendidos al costado del cuerpo. Flexionar los codos llevando el peso hacia los hombros sin balancear el tronco y descender lentamente. Completar 3 series de 10 a 12 repeticiones. El movimiento debe ser controlado, evitando impulsos que compensen la falta de fuerza. Embed - 1033. Curl de biceps con botellas 3-Extensión de tríceps con banda elástica Sujetar una banda a un punto fijo por encima de la cabeza o sostenerla con una mano mientras la otra realiza el movimiento. Extender el codo hacia abajo hasta estirar completamente el brazo y regresar de forma lenta. Ejecutar 3 series de 10 repeticiones. Es importante mantener el hombro estable y mover solo el antebrazo. Embed - Triceps extension with band / Extension de triceps con banda Cómo realizar la rutina de ejercicios correctamente Mantener postura erguida y abdomen levemente activado para proteger la zona lumbar.

Evitar movimientos bruscos o balanceos compensatorios.

Exhalar durante la fase de esfuerzo y no contener la respiración.

Elegir una carga que permita completar las repeticiones con técnica adecuada.

Descansar entre 60 y 90 segundos entre series.

Suspender ante dolor agudo en hombros o codos. Estudios publicados en revistas como el Journal of the American Geriatrics Society muestran que el entrenamiento de fuerza en adultos mayores mejora no solo la potencia muscular, sino también la capacidad funcional y la calidad de vida.

El estímulo regular favorece la conexión neuromuscular y ayuda a conservar la independencia. La clave no es la intensidad extrema, sino la regularidad y la progresión gradual.