Según la ciencia: cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio y tener mejores resultados

La elección del horario para realizar actividad física genera debate entre especialistas y personas que buscan mejorar su bienestar, optimizar el rendimiento y cuidar la calidad del descanso. El interés de la ciencia por conocer si existe un momento ideal del día para entrenar creció junto con la expansión del ejercicio como hábito de salud .

Ni caminar ni nadar: el ejercicio simple para hacer en casa para el corazón y la circulación de adultos mayores

Riesgo de adicción al ejercicio: cómo evitarlo y cuáles son las claves que debes conocer

Investigaciones coinciden en que no hay una respuesta universal , ya que los beneficios dependen de factores individuales, los objetivos personales y el tipo de entrenamiento que se realice.

El análisis sobre los horarios de entrenamiento surgió a partir de estudios internacionales que evaluaron el impacto del ejercicio en el organismo según distintos momentos del día . Investigaciones desarrolladas en universidades de Canadá y Estados Unidos observaron que entrenar por la mañana puede contribuir a regular los ritmos circadianos, responsables de coordinar los ciclos biológicos del cuerpo , y favorecer una mejor calidad del sueño nocturno.

También se detectó que la actividad física temprana podría estimular una mayor oxidación de grasas y colaborar en la reducción de lípidos en sangre, especialmente en personas con sobrepeso o con alteraciones en el ciclo sueño-vigilia.

El ejercicio matutino puede resultar una estrategia beneficiosa para quienes tienen la posibilidad de organizar su rutina. Los efectos positivos observados en estudios científicos existen, aunque aclaró que las diferencias son moderadas y no se replican de igual manera en todos los individuos. Según la especialista, la respuesta del organismo depende del estado físico, los hábitos previos y las características propias de cada persona.

Ejercicios Hay actividades que reactivan el físico y la mente. web

Beneficios del ejercicio por la tarde

El entrenamiento vespertino también presenta ventajas desde el punto de vista fisiológico. Durante la tarde, el cuerpo suele alcanzar sus niveles más altos de temperatura corporal, fuerza muscular y eficiencia cardiovascular. Estas condiciones favorecen un mejor desempeño físico, mayor tolerancia al esfuerzo y menor percepción de fatiga durante actividades de intensidad elevada.

Algunas investigaciones señalaron además que la práctica de ejercicio en ese horario puede influir positivamente en el control de la glucosa y en la reducción de los niveles de triglicéridos en determinados grupos poblacionales. Por esta razón, quienes priorizan el rendimiento deportivo o buscan entrenamientos exigentes suelen encontrar en la tarde un momento más favorable para alcanzar mejores resultados.

Ejercicios Hay actividades que reactivan el físico y la mente. web

El impacto del ejercicio nocturno en el descanso

La relación entre actividad física y sueño también depende del momento del entrenamiento y de su intensidad. La evidencia científica indica que el ejercicio vigoroso realizado dentro de las dos horas previas a acostarse puede estimular el sistema nervioso, aumentar el estado de alerta y dificultar el inicio del sueño, especialmente en personas con insomnio o con descanso fragmentado.

Sin embargo, cuando la actividad se realiza con una anticipación mínima de tres o cuatro horas antes de dormir, no suele generar efectos negativos y puede incluso mejorar la calidad del descanso nocturno.

Ejercicios Estos ejercicios son la clave para ganar masa muscular y tonificar los brazos. web

Las claves para un mejor resultado

Los estudios coinciden en que la constancia y la adaptación del ejercicio a las necesidades personales resultan factores más determinantes que el horario elegido. La elección del momento del día debe responder a las condiciones físicas, la disponibilidad de tiempo y los objetivos individuales para sostener el entrenamiento de manera regular y efectiva.