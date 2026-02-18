Ejercicio en las primeras horas del día: la clave para deshacerte de la rigidez en todo el cuerpo

La rigidez corporal al despertar afecta a muchas personas que sienten molestias en la espalda o crujidos en las rodillas al iniciar el día. Este fenómeno aparece por cambios fisiológicos que ocurren durante el descanso nocturno y que influyen en músculos, articulaciones y tendones. Sin embargo, se puede revertir con ejercicio constante .

Riesgo de adicción al ejercicio: cómo evitarlo y cuáles son las claves que debes conocer

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Esa sensación de pesadez inicial no siempre indica la presencia de una lesión , pero revela procesos internos que afectan la movilidad. Un informe citado por el medio británico The Times señala que el 19% de los adultos experimenta rigidez lumbar por la mañana , mientras que el 29% percibe crujidos en las rodillas al comenzar la jornada.

La inactividad nocturna, la reducción del líquido sinovial y la tensión acumulada en músculos y tendones explican gran parte de este fenómeno. Especialistas consultados indicaron que existen estrategias simples que permiten mejorar la movilidad desde los primeros minutos del día.

Durante el sueño, las articulaciones permanecen inmóviles durante períodos prolongados. El líquido sinovial, responsable de lubricar el cartílago que amortigua los huesos, circula con menor eficacia en reposo y su cantidad disminuye con la edad. Esta combinación genera la sensación de articulaciones endurecidas al levantarse.

La falta de movimiento nocturno favorece la rigidez articular, mientras que la inflamación derivada de lesiones , uso excesivo o afecciones como la osteoartritis intensifica el problema. Además, el tejido muscular, los tendones y los ligamentos tienden a tensarse y acortarse con el envejecimiento. Incluso el ejercicio intenso puede provocar mayor rigidez , ya que los músculos sometidos a esfuerzo frecuente se adaptan mediante el acortamiento.

Ejercicios para el dolor de espalda

La recomendación de los expertos

Los especialistas recomiendan comenzar el día con movimientos suaves antes de incorporarse. La respiración profunda constituye una de las primeras acciones aconsejadas. Esta práctica mejora la circulación sanguínea y reduce sustancias inflamatorias que generan molestias en músculos y articulaciones.

La técnica consiste en inhalar lentamente por la nariz mientras el abdomen se expande y exhalar de forma controlada. Estudios científicos observaron que los ejercicios respiratorios pueden reducir el dolor y mejorar la movilidad en determinadas condiciones musculares.

movimientos para la espalda Incorporar los 3 movimientos de manera diaria puede alejar el dolor constante en poco tiempo. WEB

Los ejercicios desde la cama

También se aconsejan ejercicios simples desde la cama.

- Llevar una rodilla hacia el pecho favorece la flexibilidad de caderas y rodillas, en especial en quienes duermen en posición fetal.

- Mantener la postura durante unos segundos y repetir con la otra pierna ayuda a activar las articulaciones.

- Las rotaciones suaves de la zona lumbar, que combinan el giro de la cabeza y las piernas en direcciones opuestas, estiran la musculatura de la espalda y mejoran la movilidad espinal.

- Otro ejercicio útil consiste en alternar la flexión y extensión de la columna en posición de cuatro apoyos, lo que estimula la lubricación articular.