No es nadar ni caminar: el ejercicio simple para cuidar articulaciones y postura en adultos mayores

Después de los 60 años , hay movimientos simples que pueden resultar igual o más valiosos para la salud articular y la postura . Uno de ellos proviene del yoga y la gimnasia terapéutica : el ejercicio conocido como “gato-vaca” , un balanceo controlado de la columna que se realiza sobre manos y rodillas.

Aunque su nombre suene curioso, su impacto en la movilidad espinal y el bienestar general está respaldado por evidencia científica vinculada a ejercicios de movilidad y control motor en adultos mayores .

Con el paso del tiempo, las articulaciones pierden elasticidad, los discos intervertebrales reducen su hidratación y los músculos profundos que sostienen la columna tienden a debilitarse. Esto favorece la rigidez, el dolor lumbar y la postura encorvada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, especialmente en personas mayores, y la actividad física regular adaptada es una de las estrategias más recomendadas para prevenirlo y tratarlo. En esa línea, ejercicios suaves de movilidad espinal han demostrado mejorar la flexibilidad y reducir molestias.

El movimiento gato-vaca consiste en alternar dos posiciones de la columna: una en flexión y otra en extensión, coordinadas con la respiración. Este balanceo activa músculos profundos del tronco, mejora la lubricación articular y favorece la conciencia corporal.

Estudios publicados en revistas como Journal of Bodywork and Movement Therapies indican que ejercicios de movilidad espinal inspirados en el yoga pueden mejorar el rango de movimiento y disminuir la rigidez en adultos mayores, especialmente cuando se practican de forma regular y controlada.

Además, una revisión en Clinical Interventions in Aging señala que los programas de ejercicio basados en movimientos suaves, que incluyen flexión y extensión de columna, contribuyen a mejorar la postura y reducir el dolor lumbar crónico en personas mayores.

Esto se debe a que el movimiento controlado estimula la circulación local, activa musculatura estabilizadora y reduce la tensión acumulada en la espalda.

A diferencia de actividades de mayor impacto, el gato-vaca no exige desplazamientos ni sobrecarga significativa de rodillas o caderas. Puede adaptarse colocando una colchoneta en el piso o incluso apoyando las manos en una mesa firme si la persona no puede arrodillarse. La clave está en la suavidad y el control, no en la amplitud extrema del movimiento.

El ejercicio también tiene un beneficio postural. Al movilizar la columna en ambos sentidos, ayuda a contrarrestar la tendencia a encorvarse, frecuente con la edad por debilidad muscular o cambios óseos. Al mejorar la movilidad torácica y lumbar, facilita mantener la espalda más erguida en la vida cotidiana.

A continuación, una guía básica para realizar correctamente el movimiento gato-vaca:

Colocar una colchoneta en el suelo y ubicarse en posición de cuatro apoyos: manos debajo de los hombros y rodillas debajo de las caderas. Mantener la cabeza alineada con la columna y el abdomen levemente activado. Inspirar profundamente mientras se arquea suavemente la espalda hacia abajo, elevando la cabeza y el coxis (posición "vaca"). Exhalar mientras se redondea la espalda hacia arriba, llevando el mentón hacia el pecho y activando el abdomen (posición "gato"). Realizar el movimiento de forma lenta y fluida, coordinando respiración y desplazamiento. Repetir entre 8 y 12 veces, descansando si aparece molestia. Si hay dolor en muñecas o rodillas, utilizar apoyos acolchados o realizar la variante de pie con manos apoyadas en una mesa.

Como en cualquier rutina nueva, si existen antecedentes de hernias, cirugías recientes o dolor persistente, es recomendable consultar con un médico o kinesiólogo antes de comenzar.

Practicado con regularidad, el gato-vaca puede transformarse en un aliado cotidiano para mantener articulaciones móviles y una postura más saludable después de los 60.